Esvaziando com maturidade

A Lua Minguante em Câncer traz para hoje a necessidade de esvaziamento dos excessos emocionais, passados e/ou familiares, mas sem perder a sensibilidade. Busque deixar as coisas fluírem, a sensibilidade aflorar e tenha desapego. O trígono a Saturno em Peixes favorece que isso ocorra de forma madura e responsável. Somos lembrados de que muitas coisas na vida são impermanentes e que entrar no fluxo da vida com sabedoria nos faz crescer e evoluir.









ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje você terá maior necessidade de interiorização. Estará mais caseiro ou introspectivo, já que precisa se esvaziar de velhos conteúdos emocionais e de questões familiares ou de vida íntima. Há um forte imperativo espiritual, psicológico ou sutil que lhe impele na responsabilidade deste processo e o facilita no fluir na transcendência com maturidade.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje você deve esvaziar sua mente dos excessos e deixar fluir aquilo que não lhe serve mais. Busque mais tempo longe de tela, conversas e estímulos excessivos. Também deve flexibilizar sua mente para deixar conceitos rígidos e antigos escoarem. Também a relação com familiares e pessoas próximas pede mais desapego. Há um forte imperativo de renovação e inovação em sua vida que lhe facilita essa limpeza mental.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje você deve se esvaziar de valores antigos e rígidos, buscando fluidez e interiorização. Não deve ser rígido com o que seja, mas ter o justo desapego. Velhas posses e bens materiais precisam ser doados, reciclados ou jogados fora; isto lhe facilitará o fluxo para coisas mais valiosas adiante. Há um forte imperativo de recriar as estruturas de sua vida e agora este movimento facilita o desapego do que é estabelecido, mas não lhe traz mais felicidade.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra no seu signo e minguando. Isso significa que você precisa diminuir o ritmo e escutar a si mesmo e suas emoções e sensibilidade. Busque a sabedoria da introspecção e meditação para deixar fluir aspectos de si mesmo que devem ser limpos. Há um forte senso de espiritualidade e fé sendo trabalhado em si mesmo lhe facilitando entender que algo deve ir para que coisas melhores e mais promissoras venham adiante.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje é um dia que lhe traz maior introspecção, imaginação e conexão com questões sutis, espirituais e subconscientes. Busque fluir e deixe ir aquilo que lhe fere emocionalmente. Há uma forte transcendência de questões emocionais e passadas, familiares ou de apegos que carece de reciclagem. Também um forte imperativo da necessidade d esse transformar e aprofundar com maturidade favorece o processo.







VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Hoje você é chamado a deixar ir ideias antigas e massificadas, assim como o apego a certas questões coletivas, crenças, amizades, relações em grupo, online e afins, mas que podem não mais fazer sentido. Evite os excessos de tela e comunicação, sabendo se dar seu tempo e espaço. Há também um forte imperativo lhe pedindo que dê justos limites na relação com os outros e isso lhe favorece um amadurecimento e desapego nas trocas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Hoje há a necessidade de deixar ir velhas estruturas enrijecidas de sua vida. Busque não se apegar em excesso ao estabelecido, senso de poder ou status. Saiba enxergar suas possibilidades de trabalho e contribuição com sabedoria e amor. Questões relacionadas à figura materna também pedem transcendência. Há um forte imperativo de reciclagem de sua forçam de trabalho e energia física que facilita o processo de transformação do momento.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Hoje você é chamado a deixar ir velhos planos futuros, visões de mundo, crenças limitantes e impulsos. Há uma forte conexão com a fé da entrega que lhe traz a possibilidade de vislumbrar possibilidades ao se deixar ir aquilo que não se alinha com a essência. Há um forte imperativo lhe amadurecendo a fidelidade a si mesmo e o uso de seu poder pessoal. Isso lhe facilita reorganizar o futuro e deixar param trás o que não mais nutre ou é factível.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje ocorre uma profunda reciclagem emocional para você. Precisa reciclar velhos apegos, questões da infância, afetivas, sexuais, questões de herança ou ligadas à morte e renascimento. Aprenda a deixar ir e fluir mais. Há um forte imperativo que lhe amadurece emocionalmente e lhe traz amadurecimento para além das questões familiares e passadas. Isso lhe facilita o crescimento emocional e pessoal agora.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje você precisa deixar ir aspectos emocionais ligados às parcerias, casamento e/ou vida social. Pode ter depositado em excesso o senso de segurança no outro e agora será preciso escoar tais excessos, seja para melhorar a relação, seja por ter se separado. Seja como for, aprenda a amar de forma desapegada. Há um forte imperativo que lhe amadurece a comunicação emocional facilitando o processo.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje haverá a necessidade de escoar excessos de crítica, rigidez ou rotinas robóticas que podem estar lhe aprisionando. Também questões de saúde pedem desapego emocional para que sua energia flua melhor. Corpo, saúde e hábitos devem ser reciclados. Há um forte imperativo lhe pedindo mais valor próprio e cuidado para consigo e que favorece as reciclagens do momento.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Hoje você está escoando os excessos de si mesmo, orgulho ou vaidade. Busque não superestimar as questões do ego, mas saiba fluir e deixe escoar os excessos para que sua essência verdadeira possa florescer. Há um forte imperativo lhe amadurecendo e lhe mostrando seus limites pessoais, o que por sua vez favorece este processo de transformação.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique