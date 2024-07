A pernambucana Duda Beat apresentação inédita da paulistana Céu e a Orquestra Sesiminas, além do ritmo latino do Mambo Jazz, são as principais atrações do festival Localiza Apresenta Som Clube, em 31 de agosto, das 14h30 às 22h, na Praça JK.

O primeiro lote dos ingressos para o evento será aberto nesta terça-feira (30/7), às 12h, pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/localiza-apresenta-som-clube/25589640). Cada ingresso deverá ser trocado por 1kg de alimento não perecível no dia do festival. Até a realização do Som Clube, outros lotes serão colocados à disposição do público.

Nesta edição, a produção priorizou a mistura de gêneros, confirmando o DNA do festival, realizado desde 2000, em trazer várias faces da música brasileira. Com sua batida envolvente, Duda Beat coleciona sucessos como “Bixinho”, “Meu pisêro” e “Chega”.

Mistura de ritmos

Em seu mais recente álbum, “Tara & Tal”, lançado em abril, a artista mistura os beats dos anos 1990 e 2000 (house, drum n’bass e reggaeton) com a música eletrônica mais atual (EDM, future bass e funk). Já Céu cantará hits como “Lenda”, “Malemolência” e “Chega mais”, entre outros, ao ritmo orquestral. Informações: https://www.instagram.com/somclube/.