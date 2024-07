Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto com Lilith. O dia de hoje lhe propicia ter assertividade verbal e comunicativa para resolver desafios e questões ocultas das relações, parcerias e no amor. Busque transparência e veracidade comunicativa, mas também seja flexível e escute o outro. Este momento lhe facilita deixar as coisas às claras junto dos outros sendo você mesmo.

Ação para resolução

O trígono entre Marte em Gêmeos e Lilith em Libra traz para hoje a necessidade de se agir em prol da resolução de questões ligadas a relacionamentos, parcerias, contratos e questões sociais. Este movimento está facilitado, contanto haja flexibilidade, ação racional e abertura ao diálogo. Plutão em Aquário também está em aspecto facilitado, trazendo transformações nos contextos sócias e grupais mais amplos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique