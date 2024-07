AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência do outro será grande neste período. Você não precisa ser tão centrado em si o tempo todo. Relações criativas podem te auxiliar no senso de cooperação. Também o contato com pessoas criativas, artísticas e aventureiras lhe fará muito bem. Você é o tipo de pessoa que precisa de relações autênticas, na real. O período de agora te mostrará essa faceta com clareza.





Sol em Leão

O Sol entre no seu signo de regência natural, Leão. Este período de 30 dias nos traz grande criatividade, uma visão única de nós mesmos e grande potencial para conexão coma própria essência e propósito na vida. Deixe a criança interna brincar, busque aquilo que lhe faz brilhar e foque no que é importante para você mesmo com coragem e centramento.

