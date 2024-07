Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de suas emoções mais profundas é iluminada pela força solar. Encare de frente suas questões difíceis, pois encontrará cura, bravura e coragem no processo. A energia sexual também está em alta, viva essa esfera da vida com criatividade, alegria e prazer. Este período vem lhe ensinar que mudanças podem ser para melhor, toda mudança tem um motivo e trará recompensas melhores e maiores mais adiante.





Sol em Leão

O Sol entre no seu signo de regência natural, Leão. Este período de 30 dias nos traz grande criatividade, uma visão única de nós mesmos e grande potencial para conexão coma própria essência e propósito na vida. Deixe a criança interna brincar, busque aquilo que lhe faz brilhar e foque no que é importante para você mesmo com coragem e centramento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique