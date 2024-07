Consciência e flexibilidade

O sextil entre Sol em Leão e Marte em Gêmeos traz para hoje a capacidade de sermos nós mesmos, mas também mudar de opinião e atitude, sendo flexíveis no processo. Clareza de consciência que nos leva a fazer escolhas e buscar caminhos alternativos.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto auxiliar com o Sol. O momento está lhe trazendo muita clareza de consciência e expressão criativa; use disto agora para tomar medidas alternativas, sair da dúvida e traçar os caminhos de sua escolha. Está sendo você mesmo e isso lhe traz agora uma assertividade comunicativa. Esteja no centro do placo de sua vida e aja de acordo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe traz a capacidade de fazer escolhas e manejar o mundo material a partir da consciência de si mesmo e de seus sonhos e planos pessoais. Pode ser justamente algum sonho que lhe sirva de estímulo para fazer escolhas financeiras diversas. Também questões centrais da vida familiar podem demandar atitude pragmática e flexível materialmente.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe traz grande assertividade com Marte no seu signo (solar ou ascendente). O bom aspecto com o Sol no setor comunicativo lhe faz brilhar no campo das ideias, nos diálogos honestos e na delimitação de seu espaço. A comunicação criativa pode ser uma excelente forma de ser mais assertivo e direto, mas também se valendo do bom humor.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe favorece o crescimento material a partir da ação sutil e de bastidores. Abrir caminho no campo psicológico e/ou emocional está lhe favorecendo encontrar propósitos e resoluções materiais e financeiras. Também é um momento importante para se resgatar sua autoestima e senso de valor próprio. Busque ser dono de sua vida e flua.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, está no seu signo e faz aspecto auxiliar com Marte. Você está no comando de sua vida, brilhando e senso autêntico. Tudo isso agora lhe leva a agir no campo social, na vida online, em grupos, amizades e por causas. Mas lembre-se de fazer isso à sua maneira e dando sua contribuição única. Também está se libertando de crenças limitantes do coletivo e aprendendo a ser você mesmo nestes contextos.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe pede que tenha maior consciência de suas questões emocionais, psíquicas, subconscientes e sutis e como afetam suas escolhas no mundo material. Questões ligadas a figuras de autoridade lhe fazem questionar se tem se posicionado de forma adequada. Também deve se voltar para seu lado espiritual / psíquico para encontrar caminhos renovados no mundo.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe traz a possibilidade de brilhar nos contextos sociais, grupos, amizades, causas e afins. Mas tudo isso lhe pede agora que tenha assertividade e saiba se posicionar de acordo com seus princípios, visões de mundo e fé. Amizades com pessoas diversas podem lhe facilitar muita coisa agora. Use de seu brilho para motivar e clarear o caminho de muitas pessoas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto auxiliar com o Sol. O momento lhe traz energias muito transformadoras no seu campo emocional, que por sua vez facilitam sua coragem e determinação no mundo material e profissional. Dê sua contribuição profunda para mudar o que for preciso ou então fortalecer o que já tem. Seu uso de autoridade será brilhante, mas lhe pede conexão emocional profunda consigo.







SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe favorece grande crescimento estando junto dos outros. As parcerias pedem ação, posicionamento e assertividade, mas tudo isso facilitado por um senso de fé, propósito futuro e possibilidades. Busque os princípios que regem a forma como se relaciona e como age em parceria. Clareza de propósito social e também na busca de um norte no amor a dois.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe favorece mudanças de atitude no campo material baseadas numa profunda consciência emocional. Você está mudando muitas emoções e vibrações; isso lhe auxilia agora a agir com mais flexibilidade no trabalho, na rotina e na saúde. Momento para se romper com maus hábitos e mudar perspectivas sobre rotinas, métodos e atividades.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe traz a capacidade de agir conforme sua consciência, mas também de saber se equilibrar junto do outro. O amor e a união podem estar bem presentes, mas você também não está abrindo mão de ser você mesmo. Também capacidade de motivar os outros através de sua ação corajosa, e assertiva, mas também flexível, curiosa e comunicativa.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe motiva a buscar o mundo material, trabalho, rotina e saúde, tudo isso com muita consciência. Questões emocionais podem ser justamente o estímulo para que isso aconteça. Se diferenciar do campo familiar e/ou emocional lhe leva agora a buscar com clareza ações práticas e planos estratégicos para vencer na vida material.