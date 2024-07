Após o sucesso da primeira edição, em 2023, o BBQX - Fogo & Brasa está de volta. O maior evento de churrasco do Vetor Norte acontece no dia 03 de agosto, sábado, das 12h às 20h, no Parque de Exposições Assis Chateaubriand, em Pedro Leopoldo. O evento contará com mais de 20 estações de churrasco, proporcionando uma experiência gastronômica open bar e open food, além de shows e múltiplas experiências. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site oficial do evento.

Para agitar o público, o pop rock da banda Malta, o cover de Bon Jovi, These Days, e os talentos regionais Carlos & Henrique, Duda Costa, Chapeletas e Glemerson Silva confirmam presença.

A produtora do evento, ngela Paulo, expressa sua satisfação com a realização da segunda edição. "Estamos extremamente felizes em trazer novamente o BBQX - Fogo & Brasa para Pedro Leopoldo. A nossa estreia, no ano passado, foi um sucesso absoluto, e estamos trabalhando arduamente para que esta edição seja ainda maior e melhor. Nosso objetivo é que o festival se torne uma tradição no calendário da região, proporcionando momentos únicos para todos os amantes do churrasco e da boa música”, afirma a produtora.

Saiba o que terá no BBQX - Fogo & Brasa 2024

Evento open bar e open food contará com a presença da banda Malta e outros artistas Divulgação / BBQX - Fogo &Brasa / Renan Facciolo

O BBQX - Fogo & Brasa vai proporcionar uma experiência gastronômica única para os amantes do churrasco. Com uma proposta completa e diversificada, a iniciativa une os melhores assadores e entretenimento para todas as idades. O evento tem como objetivo ser um lugar para desfrutar de momentos agradáveis com amigos e familiares, saboreando os melhores cortes de carne e as iguarias da comida mineira.

Entre os itens do cardápio está previsto: picanha no varal, cordeiro, shoulder, brisket, costela, ancho, denver, fraldinha, boi inteiro, pulled pork, pork ribs, porco a paraguaia, peixes amazônicos, salmão, moqueca de tilápia, frango no varal, sobrecoxa, tex mex, pão de alho, burguer e arroz carreteiro. Já o open bar vai oferecer chopp, refrigerante e água.

Saiba mais informações sobre o evento e garanta seus ingressos acessando o site oficial do BBQX - Fogo & Brasa.

Serviço

BBQX – Fogo & Brasa 2024 em Pedro Leopoldo

Data e horário: 03 de agosto, sábado, das 12h às 20h.

Local: Parque de Exposições Assis Chateaubriand - Av. Rômulo Joviano - Dona Julia, Pedro Leopoldo – MG.

Atrações musicais: Banda Malta, These Days (cover de Bon Jovi), Carlos e Henrique, Duda Costa, Chapeletas e Glemerson Silva.

Open bar: Refrigerante, água e chopp.

Open food: Churrasco e comida mineira.

Ingressos e mais informações: bbqx.com.br