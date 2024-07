Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz desafios entre vida material e psíquica. Você está vivenciando potencias de vida material, buscando prosperar pelo trabalho e fazer acordos no tempo presente. Todavia, há um forte estímulo psíquico-espiritual lhe sugerindo mudanças mais intensas. Busque funcionar no mundo, mas sem abrir mão de sua sensibilidade. Equilibre sonhos com a realidade.





Desafios de valor

A oposição entre Vênus em Leão e Plutão em Aquário traz desafios nas relações e valores. Estamos focados em nossa forma própria de relacionar e valorizar. Todavia, nos deparamos com mudanças, ideias novas e desafiadoras vindas de outras pessoas e outras perspectivas. Atenção para não comprar jogos de poder ou manipulações. Questões pessoais versus coletivas também podem emergir aqui. Busque balancear o dar e o receber, assim como esteja aberto a escutar, mas sabendo se dar seu devido valor.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique