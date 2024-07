Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto auxiliar com Mercúrio. Você passa por libertações ligadas ao passado, família e emoções antigas; tudo isso lhe facilita tomar novos rumos e decisões ligadas ao seu trabalho, rotinas e saúde. Busque também maior senso crítico para se lidar com emoções e dramas desnecessários. Capacidade de sentir, mas com bom senso e crítica.





Pensamento amplo

O sextil entre Mercúrio em Leão e Júpiter em Gêmeos traz para hoje a capacidade de se pensar grande e de forma mais ampla. Estamos mais centrados em nosso próprio ponto de vista, mas também abertos às possibilidades e novas ideias. Facilidade em conciliar detalhe e a visão geral das situações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique