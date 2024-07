Lua Crescente em Libra

A Lua entra na fase Crescente no signo de Libra. Estamos num clima de expansão de relações e sociabilidade. As emoções passam pela necessidade de equilíbrio, razão, harmonia e ponderação. Busque expandir agora parcerias e emoções partilhadas. Segurança emocional que vem da sociabilidade, equilíbrio e diplomacia.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz forte motivação de expandir suas relações, buscar mais contato humano e escutar o que os outros tem para compartilhar. Suas emoções estão gravitando de forma expansiva em direção ao outro. Busque equilíbrio emocional e esteja aberto às possibilidades de parceria, amor e cooperação. Busque estar por inteiro na troca emocional.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz maior força e motivação emocional para trabalhar, servir, cuidar da saúde e ser útil. Suas emoções lhe pedem realização prática com equilíbrio, beleza e harmonia. Há uma forte motivação emocional que lhe impele a fazer tudo isso. Busque usar de sua sensibilidade com harmonia para te favorecer nas trocas profissionais e com o mundo material.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz maior força de ser criativo, lúdico, liberar sua criança interior e se expressar. Tudo isso lhe trará maior senso de equilíbrio e do prazer de ser você mesmo. Seja mais aventureiro, viva romances, possibilidades ou inovações. Seu senso de maternidade também pode estar mais aguçado; se permita viver o lúdico e expanda sua interação com o universo infantil.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz uma vontade aumentada de estar em família, na paz do lar ou em contato com as próprias emoções. A Lua, sua regente, lhe motiva em seu setor natural, pedindo que se viva o prazer e alegria do contato íntimo, dos sentimentos partilhados e do que há de melhor em termos pessoais na sua vida. Expansões na vida pessoal em alta.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz forte estímulo intelectual. A vontade de expandir as ideias, estudos e formas de comunicação estará alta, mas tudo isso sob as cores equilibradas de Libra. Sua mente tende um tanto à subjetividade, nostalgia e intuição. Busque falar sobre aquilo que sente, mas de forma harmônica e equilibrada. Aumento das comunicações no geral.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz necessidade emocional de expandir no mundo material, buscar possibilidades financeiras, viver mais prazeres sensoriais e se sentir mais seguro materialmente. Tudo isso deve ser feito sob o tom leve e equilibrado do signo de Libra. Está buscando aumentar sua segurança material e financeira e isto será positivo feito com equilíbrio e de forma ponderada.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior disposição emocional e vontade de expressar o que sente. Estará mais acolhedor, subjetivo e intuitivo. Busque essa segurança emocional em si mesmo, em expressar o melhor que há dentro de si com equilíbrio, sociabilidade e boa vontade. Sua vontade de interagir pode também estar em expansão.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz maior necessidade de exploração emocional subconsciente, entendimento psíquico e espiritualidade. Tudo isso com racionalidade e equilíbrio típicos do signo de Libra. Busque tempo para meditar e estar em contato consigo. Expanda agora seu contato com seu campo subjetivo e com seu lado espiritual – mas tudo isso com harmonia.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz necessidade de expansão da vida social, amizades, contato com grupos, movimentos coletivos e globais. Estará buscando mais paz e integração nas interações humanas, colhendo e cuidando. Senso de segurança emocional que vem das amizades, pertencer a grupos e?ou dar sua contribuição ao mundo – mas tudo isso com equilíbrio.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz necessidade de expansão em termos de carreira, autoridade e realizações. Buscará atender a compromissos e fazer o seu melhor, mas tudo isso sob o colorido equilibrado e harmonioso do signo de Libra. Segurança emocional que vem dos deveres bem cumpridos, das boas relações profissionais e da execução harmônica de suas tarefas.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz necessidade emocional de expansão, buscar novas ideias com sabedoria, integração, filosofia, fé e tudo aquilo que traga significado para a vida. Busca por conexão espiritual pelos sentimentos. A busca por novas paragens e possibilidades será melhor ainda feita em conjunto. Suas emoções estão bem mais intensas, mas lembre-se do equilíbrio.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz necessidade de aprofundamento emocional. Estará mais em contato com suas emoções mais profundas, mas isso deve ser feito sob a luz harmoniosa e racional do signo de Libra. A necessidade de troca afetiva e/ou sexual será expansiva, mas também com empatia. Se permita reciclar as velhas emoções de forma crescente, mas também de forma equilibrada.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique