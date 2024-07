CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos relacionados às parcerias. Este ciclo pode ser excelente para te ajudar a encontrar seu par ou então fortalecer os laços para quem já tenha uma relação. Este ciclo lhe pede que demonstre um pouco mais do seu afeto nas relações. Se abra para o amor, as parcerias e para a necessidade muito humana e natural de estar junto de outro afetivamente.





Lua Nova em Câncer

A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Busque a sensibilidade desta Lua no sentido de ouvir seus instintos e agir de acordo com o que sente. O movimento retrógrado de Netuno em Peixes facilita o processo de se acessar a sensibilidade profunda com propósito.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique