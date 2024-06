Morreu nessa sexta-feira (28/6) o ator Martin Mull, aos 80 anos. Ele era mais conhecido pelos trabalhos nas séries "Two and A Half Men" e "Arrested Development". A informação foi confirmada por sua filha, Maggie, numa postagem nas redes sociais. Segundo ela, Mull tratava uma "longa doença", não especificada.





"Ele nunca deixou de ser engraçado. Sua falta será sentida por sua mulher e filha, pelos amigos e colegas de trabalho, por outros artistas, comediantes e músicos", ela escreveu. De 2008 a 2013, Mull encarnou o papel de Russel em "Two and a half men". Ele interpretava um farmacêutico que usava e vendia drogas de maneira ilegal. Na 9ª temporada, o personagem esteve presente no funeral de Charlie.

Já em "Arrested Development", Mull atuou como um investigador desastrado de nome Gene Parmesan, que usava disfarces excêntricos. Há oito anos, o ator foi indicado ao Emmy por sua atuação como o assessor político Bob Bradley em "Veep".





Sua carreira, na indústria de filmes e séries, começou, nos anos 1970, em "Fernwood 2 Night", renomeada "American Tonight". Ele era o apresentador de talk show Barth Gimble, na série criada por Norman Lear.