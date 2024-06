A Record TV decidiu tirar do ar o desenho animado Pica-Pau, a animação mais antiga em exibição na televisão brasileira. O pássaro biruta perdeu o horário que tinha nas manhãs de domingo na emissora do bispo Edir Macedo.

Então exibido entre 10h30 e 11h15 desde o último fim de semana, Pica-Pau não estará no ar no próximo domingo (30/6). A faixa de desenhos bíblicos ficará no ar das 9h às 10h30, cerca de trinta minutos a mais que antes.





Em seguida, a emissora exibe uma maratona de três horas e trinta minutos da série "Todo Mundo Odeia o Chris" (2006-2009), um de seus principais trunfos da programação desde os anos 2000.

A Record ainda tem licença para exibir Pica-Pau até meados de 2026. O contrato foi renovado no início do ano com a Universal Pictures, dona dos direitos do pássaro mais maluco da televisão.





O desenho chegou à emissora em 2006. Inicialmente, foi exibido diariamente no fim de tarde e chegou a marcar 18 pontos de Ibope na Grande São Paulo, em 2007.





Em outros momentos, também incomodou a Globo. Em 2012, a Record venceu a emissora com Pica-Pau em um sábado à tarde e fez um diretor do programa de Xuxa Meneghel, que na época batia de frente com a animação, ser demitido após desabafar sobre as derrotas no X (ex-Twitter).

Desde 2018, Pica-Pau tinha índices mais modestos. Os números não passavam dos 3 pontos de audiência. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.





Pica-Pau está na TV brasileira há várias décadas. Já passou por SBT (1981 a 2003) e Globo (2003 a 2006). Sua estreia no Brasil aconteceu logo nos primeiros dias na TV brasileira, quando a antiga TV Tupi (1950-1980) o exibia na programação.