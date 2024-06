Zeca Pagodinho comenta uma situação que ocorreu no enterro do amigo e cavaquinista Paulinho Galeto

Zeca Pagodinho admite chateação com determinadas abordagens de fãs, especialmente em momentos inapropriados. O cantor evita visitar pessoas próximas que estejam hospitalizadas ou ir a velórios devido ao assédio dos fãs.

"Esse negócio de foto está muito chato. Antes eu dava autógrafo quando a pessoa estava com o disco. Agora, telefone todo mundo tem. Não dá para ir a um velório, não dá para visitar ninguém em um hospital", comenta, em participação no podcast "Tá Benito?", da jornalista Isabele Benito.





O sambista comenta ainda uma situação que ocorreu no enterro de seu amigo, o cavaquinista Paulinho Galeto, em 2018. "Já me pediram foto em um velório, mas eu não tiro. No velório de um amigo meu, Paulinho Galeto, o cara queria que eu fosse na capela ao lado para ver a sogra dele, que era minha fã, e tirar uma foto. Eu falei: 'Só se ela sorrir'. Como é que eu vou tirar foto com defunto?", dispara.





Zeca também falou sobre o valor que recebe de aposentadoria. "Estou ganhando um dinheirão", ironiza. "Levei a família inteira (ao banco no dia em que me aposentei), todo mundo achando que ia sair rico de lá. Ganho R$ 4 mil por mês", relata.