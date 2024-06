O jornalista e apresentador do programa Balanço Geral da TV Record, Renato Lombardi, de 79 anos, sofreu graves ferimentos após evitar um atropelamento no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.

O incidente ocorreu na sexta-feira (21/6), quando Lombardi estava na Avenida São Gabriel e avistou um carro se aproximando em alta velocidade. Para evitar ser atingido, ele pulou e acabou caindo em um buraco, batendo a cabeça e os ombros em uma parede.

As primeiras informações indicam que Renato fraturou a clavícula e sofreu uma fissura no estômago. Ele está internado no Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo.

*Em apuração