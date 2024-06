AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona suas emoções, subjetividades e capacidade de acolher e amar. Todavia, Plutão também está aqui e lhe pede transformação radical e profunda de si mesmo. Saiba reciclar suas próprias emoções, aprendendo a ser uma base real de segurança e amor para si mesmo. Emoções intensas lhe pedem expressão, mas ao mesmo tempo sob o colorido racional e objetivo de seu signo.





Transformando emoções

A Lua entra no signo de Aquário, trazendo um tanto mais de senso gregário e comunitário, assim como necessidade de se analisar as emoções com mais frieza e racionalidade. Todavia, a conjunção a Plutão traz a necessidade de se transformar profundamente este senso de pertencimento e coletividade, assim como transformar as próprias emoções.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique