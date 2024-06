Lilith em Libra

Lilith entra hoje no signo de Libra, permanecendo até março de 2025. Questões desafiadoras ligadas a casamento, parcerias, vida social e justiça precisarão ser trabalhadas neste período. Frustrações por ter se adaptado em excesso às vontades e visões dos outros podem vir à tona e lhe pedem que busque resignificar a forma como interage e partilha. Questões diplomáticas, de justiça e acordos poderão ter de ser revisados também. O Nodo Sul em Libra também traz os mesmos temas à tona, pedindo revisão de tudo que envolva outras pessoas.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Os próximos meses lhe pedirão que olhe honestamente para casamento, parcerias e vida social, abarcando tudo o que lhe frustra e tudo que deixou de ser e fazer pelos outros. Este é um momento de redescobrir a si mesmo e reajustar acordos e relações. Você tem o natural dom de bancar a si mesmo e deve usar disto agora para saber quais são seus limites no relacionar.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os próximos meses lhe trazem a necessidade de reavaliar muita coisa ligada a trabalho, saúde e rotinas. Pode ter dependido muito dos outros para dar andamento à vida material e essa frustração terá de ser trabalhada. Parcerias de trabalho podem ter de ser revisadas, assim como contratos. Também se deixou terceiros decidirem sobre sua saúde, rotinas e diretrizes da vida material, busque reciclar tudo isso para buscar vida nova.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Os próximos meses lhe trazem a consciência de que pode ter exagerado em questões pessoais e que será preciso buscar amplitude, auxílio fraterno e sair um pouco mais de si mesmo e de questões familiares e próximas. Estes últimos podem ter lhe colocado sob formatações que não condizem com sua verdadeira essência. Busque inovar e sair de formas preestabelecidas.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Os próximos meses lhe pedem que olhe honestamente para questões emocionais, familiares e/ou passadas. Frustrações neste sentido podem emergir e talvez você descubra que foi um tanto submisso ou então buscou agradar demais para se sentir aceito e pertencente. O momento lhe pede que assuma individualidade a autoridade sobre si mesmo. Busque menos agradar e se apassivar, já que agora deve ter autoridade, independência e amadurecimento.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Os próximos meses lhe pedem revisão da forma como pensa e se comunica. Frustrações podem emergir quanto a comunicações e a forma como interage com as pessoas à sua volta. Idem para a relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos. Este é o momento de buscar a fé e novas paragens. Busque sair dos medos, dualidades e do querer agradar aos outros excessivamente.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os próximos meses podem lhe fazer questionar muita coisa relacionada às finanças, segurança material e senso de valor próprio. Há um grande potencial para materializar, mas primeiro deve enxergar se não passou por cima de si mesmo para agradar os outros. Também se ficou inseguro e se menosprezou. O momento lhe pede transformação emocional corajosa para se alinhar mais com seu verdadeiro senso de valor e prazer.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Os próximos meses lhe trazem questões bem profundas, já que Lilith entra no seu signo (solar ou ascendente). A solidão ou excessos de si mesmo podem emergir para que sejam curados. O momento lhe pede que se abra mais para as relações e com mais coragem. Mas deve sair de uma idealização de si mesmo e de quais seriam as relações “perfeitas”. Busque entender suas sombras. Processos terapêuticos podem lhe facilitar muita coisa neste período.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos meses lhe pedem que trabalhe muitas questões emocionais e subconscientes. Em especial na questão do se relacionar, vida social, amor romântico e afins, terá de reciclar velhos conceitos e padrões. Questões psíquicas e mediúnicas também tendem a se intensificar. Busque estar aterrado no mundo material, sendo útil e produtivo para canalizar esta energia de forma produtiva e benéfica.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Os próximos meses lhe desafiam nos contextos sociais, amizades, grupos, online e causas. Um bocado disso pode lhe trazer frustrações, mas talvez justamente por você ter tentado agradar demais ou se baseado em visões coletivas que não condizem com sua real natureza. Busque ser fiel a si mesmo de forma corajosa para reajustar sua interação com seus semelhantes.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os próximos meses lhe desafiam no campo da carreira, compromissos e autoridade. Pode ter de lidar com dificuldades neste sentido, mas também descobrir que se adaptou em excesso na carreira e pelo mundo lá fora. Busque menos agradar ao mundo lá fora e mais fidelidade ao seu mundo interno, sentimentos e vida pessoal. Deve fortalecer sua base para que saiba lidar melhor com demandas externas.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os próximos meses lhe desafiam a lidar com frustrações ligadas a crenças, dogmas, fé e visões de mundo que podem estar ruindo neste momento. Você pode ter idealizado demais certos ideais e agora é chamado a focar de forma corajosa no presente e de maneira mais flexível e adaptável. Crenças vindas de terceiros podem ter lhe influenciado também e agora será preciso se manter pelos seus pés e se comunicar com autenticidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos meses lhe desafiam a sair da dependência dos outros. Frustrações ligadas à partilha, heranças, dependência emocional e/ou sexualidade podem emergir, mas para lhe mostrar que pode ter agradado em excesso ou buscado deixar o outro tomar as rédeas e o poder. Busque se firmar em si mesmo e em seus valores. Deve se bancar em todos os sentidos para criar formas mais saudáveis de partilhar.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique