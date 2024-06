Transcendendo frustrações

A oposição entre Lilith em Virgem e Netuno em Peixes nos desafia neste momento. Frustrações do campo material podem oscilar com uma busca por espiritualidade e transcendência. Mas deve-se evitar formas escapistas e nocivas neste processo. Busque maleabilizar sua vida material e busque formas de transcendência como terapias, meditações, orações, uso do magnetismo e da arte para transformar e ressignificar.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Questões ligadas à saúde, trabalho, rotinas e andamento da vida material tem lhe desafiado nos últimos tempos e o processo chega num ápice agora. Há uma forte motivação para buscar formas mais sutis de transcendência, mas não se deixe levar por formas destrutivas e nocivas. Pelo contrário, busque na espiritualidade, na busca terapêutica e na sensibilidade formas saudáveis de resignificar e transcender as dores e dificuldades da vida material.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões frustrantes ligadas à expressão de si mesmo e de seu poder pessoal tem lhe desafiado nos últimos meses e este processo está em seu ápice. Há uma forte motivação para enxergar a vida sob um prisma mais amplo, na convivência com amigos e grupos e no auxílio social. Busque enxergar a vida para além de si mesmo e verá que abrir a cabeça para o processos dos outros pode lhe auxiliar a transcender a si mesmo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões de frustração ligadas à família, maternidade/paternidade, lar, passado, ancestralidade e sensibilidade tem lhe desafiado nos últimos tempos e esse processo está em seu ápice. Há uma forte motivação para que busque transcendência através do trabalho, disciplina, ocupações no mundo lá fora e afins. Busque se disciplinar e amadurecer para transcender as dores e desafios do campo emocional.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Questões frustrantes ligadas ao campo mental, comunicações, estudos e relação com irmãos, parentes e vizinhos tem lhe desafiado nos últimos meses e este processo está no seu ápice. Há uma forte motivação ligada à fé, religiosidade, busca por viagens, novos horizontes e afins que lhe permitem transcender tudo isso. Deve buscar uma visão mais ampla da vida, saindo dos pormenores e enxergando significado mais profundo em seu processo de vida.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões frustrantes ligadas às finanças, vida material, prazer e senso de valor próprio tem lhe desafiado nos últimos meses e o processo está em seu ápice. Há agora uma forte motivação que lhe pede transformações emocionais profundas que lhe aliviem isso tudo. Deve buscar se entregar com fluidez à vida, saindo dos excessos de controle e vivendo com a alma aberta para as muitas possibilidades da vida.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Lilith está finalizando a passagem pelo seu signo (solar ou ascendente) e lhe fez lidar com muitas frustrações pessoais nos últimos meses, em especial no uso da raiva, na individualidade e capacidade de realização. Há uma forte motivação para que auxilie os outros e esteja mais aberto de coração para as relações. Deve buscar ponderar mais e auxiliar mais os outros, transcendendo suas dores pessoais.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Questões emocionais, subconscientes, espirituais e/ou psíquicas podem ter sido frustrantes e desafiadoras nos últimos meses. Idealizações com trabalho, serviço e saúde idem e este processo chega num ápice agora. Há uma forte motivação para que você se entregue ao serviço de coração, cuide do corpo com sensibilidade e permita a vida material fluir. Deve ser útil e buscar integração corpo e espírito para transcender.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões ligadas a grupos, amizades, vida social, online e causas pode ter sido frustrantes nos últimos meses e o processo chega num ápice agora. Há uma forte motivação para que você se entregue mais a si mesmo, viva sua verdade e flua em sua essência, criatividade e poder pessoal. Busque se fortalecer e se cuidar para transcender as dores ligadas ao se relacionar com os outros. Deve se cuidar e se fortalecer para aí si estabelecer padrões mais saudáveis de interagir e relacionar.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões frustrantes ligadas à carreira, trabalho, concretização material, autoridade, maternidade/paternidade e afins podem ter sido desafiadoras nos últimos meses. Há uma forte motivação que lhe pede mais recolhimento, que se volte para seus sonhos, emoções e desejos pessoais. Tudo isso lhe permite transcender velhas estruturas e buscar base sólida para construir a vida material desejada.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões frustrantes ligadas a objetivos futuros, estudos superiores, viagens, fé e expansões podem ter lhe desafiado nos últimos meses. Há uma forte motivação que lhe possibilita transcender tudo isso a partir de um foco no presente e com mais sensibilidade. Busque permitir o fluir das emoções no presente, saindo de idealizações de vida que não condizem com a realidade. Busque enxergar o espiritual nos detalhes e significados profundos no tempo presente para transcender.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões frustrantes ligadas à partilha, bens conjuntos, heranças, afetividade e/ou sexualidade podem ter lhe desafiado nos últimos meses. Há uma forte motivação para que você se entregue mais ao seu senso de valor próprio e à capacidade de se manter pelos seus próprios esforços. Busque sair da dependência e se paute mais naquilo que é importante para si mesmo para transcender.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões frustrantes ligadas às relações, parcerias, casamento e acordos podem ter lhe desafiado nos últimos meses. Há uma forte motivação de Netuno, seu regente, para que você se entregue a si mesmo e suas necessidades pessoais. Busque se priorizar, saindo de um possível servilismo para com os outros e escutando sua sensibilidade e instintos para transcender.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique