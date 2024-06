Nesta quarta (19/6), Chico Buarque, ícone da MPB, comemora 80 anos. Entre os vários sucessos do cantor que marcaram a música brasileira, dez canções foram mais tocadas nas rádios de acordo com a Ecad, entidade que arrecada e distribui direitos autorais no país.





"IOLANDA", DE 1999





A declaração de amor em forma de melodia foi composta com o cubano Pablo Milanés.





"A BANDA", DE 1966





Um dos hits mais icônicos de Chico venceu em primeiro lugar o Festival de Música Popular Brasileira daquele ano. A canção fala sobre uma banda que passa pela cidade e leva alegria aos moradores.





"JOÃO E MARIA", DE 1977





Contos de fadas foram transformados em música por Chico e o acordeonista Sivuca para falar sobre a magia do primeiro amor.





"FOLHETIM", DE 1978





A canção sedutora fala sobre uma mulher que vive romances rápidos, curtos e intensos. Interpretada por Nara Leão e Gal Costa.





"ANOS DOURADOS", DE 1986





Chico e Tom Jobim criaram a canção sobre paixão e nostalgia para a minissérie homônima da Globo.





"COTIDIANO", DE 1971





A canção é como uma crônica do dia a dia de um casal de trabalhadores, e fez sucesso também pela voz de Seu Jorge.





"QUEM TE VIU QUEM TE VÊ", DE 1967





O ritmo alegre da canção contrasta com a letra melancólica, que fala sobre um amor que mudou com o passar do tempo.





"APESAR DE VOCÊ", DE 1978





A música alegre, quase um samba, disfarça a letra política que afrontava a repressão da ditadura militar no Brasil, transmitindo a esperança de que a liberdade voltaria a vencer.





"SAMBA DO GRANDE AMOR", DE 1984





A música doída fala sobre a saudade deixada por um grande amor que não vingou.





"RODA VIVA", DE 1967





A roda é uma metáfora para a existência turbulenta no Brasil e no mundo da década de 1960, que enfrentava guerras e ditaduras. Hoje, a música também permite uma reflexão sobre a passagem do tempo.