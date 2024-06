O primeiro live-action de Chico Bento, um dos personagens mais famosos criados pelo cartunista Maurício de Sousa, acaba de ganhar cartaz e trailer pela Paris Filmes. Isaac Amendoim, de 11 anos, é responsável por interpretar o jovem caipira.





No Instagram, Amendoim acumula 3,3 milhões de seguidores e é conhecido por compartilhar as vivências do interior de Minas Gerais ao lado da família. Era presença frequente nos vídeos de Gustavo Tubarão, influenciador mineiro de Cana Verde. Este é o primeiro trabalho de Isaac no cinema.

Com direção de Fernando Frailha, “Chico Bento e a goiabera maraviosa” acompanha Chico na tentativa de salvar do vilão Agripino (Augusto Madeira) a preciosa gioabera de Nhô Lau, interpretado por Luis Lobianco. Personagens clássicos dos quadrinhos, como Rosinha (Anna Julia Dias), Zé Lelé (Pedro Dantas) e Genesinho (Enzo Henrique), também fazem parte do longa.





O filme chega aos cinemas do Brasil em 9 de janeiro de 2025. Assista ao trailer: