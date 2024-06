AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem sido desafiado com intensas transformações pessoais com Plutão no seu signo (solar ou ascendente). Este é um momento de “morte/renascimento” metafórico, no qual você precisa mudar a si mesmo. Todavia, o momento lhe pede um tanto mais de foco nas relações, casamento e parcerias harmoniosas. Atenção para não ser abusivo com o outro. O momento é para que haja comunicação e interatividade honesta entre as partes.





Transformação e purificação

Plutão em Aquário tem trazido profundas transformações que envolvem o coletivo, as comunicações em massa, as organizações, as novidades e mudanças de paradigma. Hoje ocorre uma oposição a Vesta em Leão. Aqui somos deparados pelo tema da purificação pessoal versus transformações coletivas. Também temas de dominação e submissão nas relações precisam ser trabalhados. Um tanto de interiorização pode ser útil para se processar as profundas mudanças pessoais em coletivas do momento.

