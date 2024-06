ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente estará muito ativa neste momento, mas é preciso que abarque o senso de espiritualidade, sensibilidade e desapego aqui. Permita ir além da lógica cartesiana, abrindo espaço em sua mente e intuição para realidades mais amplas. Sua comunicação está carregada de subjetividade. Saiba quando falar e quando se calar.

Consciência racional e espiritual

A quadratura do Sol em Gêmeos com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente com entendimento racional. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força intelectual, mas que o racional sozinho não se sustenta. Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique