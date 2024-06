O quadro Dança dos Famosos 2024, do Domingão do Hulk, está dando o que falar. No último domingo (16/06) o influencer Juliano Floss, que era um dos grandes favoritos ao prêmio foi o eliminado da vez, o que gerou polêmica na web.

A competição que é sempre avaliada por júri técnico e artístico teve como convidados deste domingo a atriz Nathalia Dill e o ator Juan Paiva. A dança da vez foi a Valsa.

A polêmica teve início quando Dill avaliou Juliano Floss, com a nota 9.9, o que com o somatório das outras notas gerou a eliminação do influencer e de sua dupla, Dani Duram. "Só vou te dar 9.9 por causa da cotovelada que teve.", disse a atriz em justificativa.

"Só vou te dar 9.9 por causa da cotovelada que teve."



Nathalia Dill ícone mantendo o legado de Leticia Colin. #DançaDosFamosos pic.twitter.com/M7tgR1TRJZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 16, 2024

Após o programa, internautas invadiram as redes sociais da atriz para criticar sua participação no programa.“Nota dó pra você. Menino vem crescendo a cada apresentação e a mulher me faz isso” comentou uma internauta.

Já no X, antigo Twitter, Dill recebeu apoio por sua sinceridade na participação.

vi a nathalia dill sendo critica no instagram e eu achei que ela tinha cometido a maior atrocidade do mundo. quando fui ver, ela tinha dado 9.9 pro tonhão do juliano floss no dança dos famosos pic.twitter.com/UU3jgUcKaV — daniel (@daneldix) June 17, 2024

Obrigado por tudo Nathalia Dill, me divertindo com o choro por causa de uma besteira dessas, como se por ser jurada artística fosse obrigatorio dar 10 pra todospic.twitter.com/COkzUSuqjl https://t.co/C3ATVBh1MW — Paradise Novelas™ (@ParadiseNovelas) June 16, 2024

O TOP 5 agora está formado por Lucy Alves e Fernando Perrotti, Samuel de Assis e Lari Parison, Barbara Reis e Vinicius Mello, Amaury Lorenzo e Camila Lobo e Tati Machado e Diego Maia.