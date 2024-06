O ex-BBB Matteus Amaral, 27, fez uma surpresa para a ex-BBB Isabelle Nogueira, 31, nesta quarta-feira (12), Dia dos Namorados. A dançarina comemorou e agradeceu ao namorado.





Nos stories do Instagram, Matteus mostrou a reação da amazonense. "Eu não acredito. Que lindo! Que isso. Como você fez tudo isso sem eu perceber? Mentira! Você é lindo demais. Você é um príncipe", disse ela.

Leia também: Morre Ilva Niño, a Mina de "Roque Santeiro", aos 89 anos



Ela também compartilhou em sua rede social a surpresa montada na sala da sua casa. "Eu não acredito nisso. Não, quer dizer, vindo do Matteus eu acredito. Olha aqui essa surpresa de café da manhã no Dia dos Namorados", afirmou ela, que ainda ganhou presentes, como joias.





Matteus preparou um café da manhã, com direito a decoração e louça especial para os pombinhos. "Eu estava dormindo, acordei e olha como está a casa. Que linda essa surpresa", destacou ela.





Na rede social, Isabelle reagiu com uma declaração ao gaúcho. "Quando eu penso que você já me surpreendeu, eu me surpreendo mais. Obrigada por simplesmente existir e fazer eu me sentir a mulher mais amada do mundo", escreveu ela.





Ela ainda elogiou o amado e agradeceu pela existência dele. "Você é um ser humano, um homem, um namorado único. Obrigada por tudo, obrigada por existir. Às vezes, eu não entendo e nem acredito, mas, quando eu olho para tudo que já vivi, eu entendo. Feliz Dia dos Namorados para o melhor namorado do mundo", finalizou ela.