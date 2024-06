Nesta terça-feira (11/6), edição especial do projeto Letra em Cena vai receber as escritoras Natalia Timerman e Aline Bei no Centro Cultural Unimed-BH Minas, em conversa mediada pelo jornalista e curador José Eduardo Gonçalves.



Com dois romances lançados – “O peso do pássaro morte” (2017) e “Pequena coreografia do adeus” (2021) –, Aline é atriz e ganhou importantes prêmios, como o São Paulo de Literatura e o Toca. Já Natalia é médica, colunista do portal Uol, autora de “Desterros” (2017), “Rachaduras” (2019), “Copo vazio” (2021), “Os óculos de Lucas” (2022), dedicado ao público infantojuvenil, e “As pequenas chances” (2023).



As duas se conhecem praticamente desde que estrearam na literatura. “Já encontrei Natália em outros eventos, porque, como autoras contemporâneas, viajamos muito, participando de encontros literários pelo Brasil, mas este é o primeiro debate que vamos fazer juntas presencialmente. Estou muito animada, acho que será uma discussão excelente”, diz Aline.



Ambas escrevem sobre vulnerabilidade e perdas – familiares e afetivas. “Nosso trabalho tem cuidado deste lugar, abordado de alguma forma essas temáticas, então muito provavelmente vamos falar sobre isso”, diz Aline sobre o debate desta noite.



Natalia Timerman também identifica essa convergência. “As protagonistas dos dois romances da Aline colecionam perdas, angústias, frustrações, por conta de suas histórias peculiares de vida, mas principalmente por serem mulheres. Meus livros também perpassam essas questões, inclusive o primeiro, que tem como personagem uma mulher que foi presa quando estava grávida”, comenta. Ela trabalhou como psiquiatra no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo por mais de uma década.



“Ouso dizer que a literatura se move no lugar da perda e da vulnerabilidade, porque a própria linguagem nasce daí, da falta e da necessidade. Promete ser uma conversa bem bonita, bem mobilizadora”, completa Natalia.

Médica psiquiatra, Natalia Timerman diz que a literatura "se move no lugar da vulnerabilidade" Renato Parada/divulgação



Outras frentes

Aline acredita que o fato de ambas atuarem em outras frentes, além da literatura, pode apontar caminhos para a conversa de hoje.



“Natalia é médica e escreve. Sou atriz, tenho formação em teatro e escrevo. Você ter outra profissão ajuda no trato com a palavra. A partir disso, podemos falar sobre processos criativos e sobre as relações possíveis entre os dois lugares que cada uma de nós ocupa”, ressalta.



O livro “O peso do pássaro morte” chegou a ser adaptado para os palcos. Aline assente que há troca entre a atriz e a escritora.

Outro tema para o Letra em Cena é como a literatura entrou na vida de cada uma. “Ela me acompanha desde que me entendo por gente, desde que aprendi a escrever. Sempre quis ser escritora. A medicina é que foi um desvio. Hoje tento concilar”, destaca Natalia.



Em “As pequenas chances”, ela trata da morte de seu pai, o médico infectologista e escritor Artur Timerman, e do luto. Agora está às voltas com um livro sobre sua mãe, que tem Alzheimer.

“A gente escreve com tudo o que a gente é, então não consigo escrever deixando de ser psiquiatra. Mas, neste caso específico, é interessante ver como a medicina não basta, não é suficiente para compreender e se aproximar de algumas coisas, então entra aí a literatura”, diz.



Aline Bei, além de escrever um livro que deve ser lançado em 2025, já iniciou pesquisas para a obra subsequente. “A gente não para. Faço pesquisas para meus livros, escrevo, dou oficinas de escrita e participo de muitos eventos no país. Acho todo esse movimento maravilhoso”, conclui.



LETRA EM CENA ESPECIAL



Com as escritoras Aline Bei e Natalia Timerman. Nesta terça-feira (11/6), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Entrada franca, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla. Informações: (31) 3516-1360.