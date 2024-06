ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz profunda clareza de questões emocionais. Excelente momento para diálogos catárticos em que haja aprofundamento real. Sua mente passa por uma reciclagem e hoje em especial pode captar verdades importantes dentro de si mesmo. A sexualidade e partilha pede diálogo aberto e honesto, assim como outros temas que podem ser tabus.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Clareza mental

A conjunção de Mercúrio com o Sol nos traz capacidade de decodificar os impulsos da essência, do espírito ou eu superior através do intelecto e ideias. Excelente dia para sintonizar a verdade e questões essenciais. Se dando no signo de Gêmeos, nos permite o uso apropriado da lógica e racionalidade através de uma clareza mental e foco.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique