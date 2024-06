Clareza mental

A conjunção de Mercúrio com o Sol nos traz capacidade de decodificar os impulsos da essência, do espírito ou eu superior através do intelecto e ideias. Excelente dia para sintonizar a verdade e questões essenciais. Se dando no signo de Gêmeos, nos permite o uso apropriado da lógica e racionalidade através de uma clareza mental e foco.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande foco e clareza ao campo mental. Terá necessidade de se comunicar honestamente, sendo fiel à sua essência. O tom de verdade tende a emergir nos diálogos, portanto é um bom momento para esclarecer o que for preciso. Também ótimo momento para se dedicar aos estudos ou tarefas intelectuais com primor.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande clareza mental quanto à sua relação com dinheiro, posses e valores. Bom momento para dialogar e estudar sobre investimentos e formas de se ganhar mais. Também lhe facilita a divulgação de seus talentos e dons. Seu tino comercial está em alta e lhe permite agregar valor a tudo o que comunica. Busque ordenar a vida material e financeira sob este trânsito benéfico.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com o Sol no seu signo (solar ou ascendente) fazendo do dia de hoje uma expressão autêntica de si mesmo. Estará brilhando em seus posicionamentos, na comunicação pessoal e na forma como escolhe, aprende e interage. Use o dia de hoje para realmente se escutar e expressar a si mesmo de forma transparente. Pode ter muitos bons insights sobre si mesmo e seus propósitos e escolhas na vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande clareza quanto a questões psíquicas, psicológicas, subconscientes e/ou espirituais. A sua comunicação com estes reinos mais sutis está clara, portanto esteja aberto às comunicações neste sentido. Bom momento para entender e processar questões terapêuticas. Também pede um certo recolhimento e escuta interna. Comunicação com o lado mais espiritual mais aberta e clara.







LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, se encontra com Mercúrio, lhe trazendo uma energia muito mais comunicativa, flexível, alegre e intelectual. Em especial no campo das amizades, com grupos, na vida online e nas causas coletivas, busque exprimir sua essência e contribuir como puder para com os semelhantes. Clareza de propósito no sentido de planos maiores de vida.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com o Sol e lhe traz grande clareza de propósito. Terá mais alinhamento com seu dharma – seu caminho de vida. Na vida profissional tende também a brilhar na comunicação e a ter autenticidade. Diálogos com figuras de autoridade podem render boas ideias e insights. Busque focar sua mente agora em suas metas e comece a agir.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande clareza quanto a seus princípios e visões de mundo. Terá maior clareza e liberdade para expressar o que acredita. Busque inspirar os outros com suas visões. A vontade de viajar, aventurar e fazer algo novo pode estar muito intensa também. Ótimo momento para um entendimento mais racional da fé e do bom uso da mente intuitiva.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz profunda clareza de questões emocionais. Excelente momento para diálogos catárticos em que haja aprofundamento real. Sua mente passa por uma reciclagem e hoje em especial pode captar verdades importantes dentro de si mesmo. A sexualidade e partilha pede diálogo aberto e honesto, assim como outros temas que podem ser tabus.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz grande abertura comunicativa para com o outro. Seja na vida social, casamento, parcerias e afins, busque ser honesto e direto, mas também flexível, adaptável e aberto à escuta. Clareza de propósito conjunto. Também um excelente momento para se ponderar sobre pontos de vistas de outras pessoas e como isso pode lhe auxiliar.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe favorece com clareza e brilhantismo da mente aplicada ao mundo material. Terá muita objetividade e bons insights de formas como realizar seu trabalho e se comunicar neste setor. Também na saúde é um dia excelente para se experimentar, ouvir o próprio corpo e buscar formas alternativas de se alcançar bem estar e saúde plena. Seja flexível em suas rotinas e mude hábitos.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande comunicabilidade de si mesmo. Está numa fase muito fiel a si mesmo e o momento lhe propicia se comunicar desta forma. Seu lado criativo, lúdico e/ou artístico tende a estar mais aflorado. Hobbies, jogos e brincadeiras podem ser bem significativos. Os romances também pedem comunicação, leveza e aventura.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe favorece no entendimento claro de suas emoções. Está se conectando com seu lado mais íntimo e isso lhe facilita pensar com clareza sobre emoções e questões do passado. No meio familiar há a busca por diálogos honestos e também busca pela verdade. Bom momento para repensar sua moradia e também mudar a forma de se sentir.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique