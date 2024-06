CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe desafia no contato com seus semelhantes. Situações de amizade, grupos, vida social e organizações podem lhe demandar mais proatividade, posicionamento ou mesmo causar disputas. Suas emoções estão muito ativadas, mas cuidado para não cair em brigas desnecessárias. Use deste aprofundamento para se posicionar com clareza, mas também respeitando seus instintos e percepções profundas.





Transformações necessárias

A quadratura entra Marte em Touro e Plutão em Aquário traz para o momento desafios ligados à ação, individualidade e emoções profundas. Marte em Touro traz um senso de ação mais sólida e ligada a valores fixos; todavia Plutão traz a necessidade de se quebrar paradigmas e pensar fora da caixa. Atenção para brigas por poder ou ações obstinadas. Aqui devemos ser mais maleáveis em nossos egos e individualidades para fazer as transformações necessárias.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique