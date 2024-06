Amadurecendo e superando

A quadratura entre Saturno em Peixes e Sol em Gêmeos traz para o dia de hoje desafios que nos incitam a amadurecer quem somos e como nos expressamos. O Sol geminiano traz muita clareza mental, mas que desafia a compreender com mais clareza nossas dores, restrições emocionais e dificuldades subconscientes ativadas por Saturno. Busca por perseverança e tenacidade para seguir seu caminho único, superando obstáculos.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de refletir com mais clareza sobre suas questões subconscientes. Busque processar e raciocinar sobre atitudes compulsivas, sabotagens e afins, trazendo tudo para a luz da razão e do diálogo, que pode ser um bom facilitador. Um pouco de bom humor pode auxiliar a quebrar o gelo emocional, mas sem perder a maturidade.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe desafia a brilhar sua própria luz, mesmo sendo confrontado por grupos, amigos, sociedades ou ideias do coletivo internalizadas. Você pode e deve brilhar, mas saiba fazê-lo com maturidade. Coloque os justos limites nas relações e saiba como ser verdadeiramente útil aos outros, dentro de seus próprios limites e valores pessoais.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz consciência aumentada de si mesmo e seus propósitos. Todavia, a quadratura a Saturno o desafia no sentido da carreira, compromissos assumidos e responsabilidades. Busque ser autêntico e fiel a si mesmo, mas sem perder de vista o que deve cumprir e ser feito. Sua clareza pessoal pode lhe auxiliar agora a repensar seus rumos na carreira e na vida.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz necessidade de questionar certos dogmas, leis, crenças limitantes, projetos futuros e visões de mundo. Muitos destes podem ter sido adotados de forma inconsciente e agora existe uma clareza intuitiva que lhe faz questionar tais parâmetros. Busque mais interiorização, meditação e confie nos processos da vida. Se permita reciclar e em breve iniciará novos ciclos mais livres e felizes.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe aspecto desafiador de Saturno. Você está mais consciente e atuante nas questões do coletivo, grupos, amizades, vida online e ideias inovadoras. Todavia, algumas questões emocionais desafiadoras lhe pedem atenção. Busque processar possíveis raivas, ressentimentos e mágoas de forma madura, em especial no que se refere aos semelhantes. Sua contribuição coletiva é importante, mas você precisa se lapidar emocionalmente antes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de amadurecimento, em especial na forma como lida com carreira, relações de trabalho e os contatos humanos. Este período lhe pede brilho, coragem e iniciativa no trabalho e uso da autoridade, todavia algumas relações podem lhe desafiar. Busque ponderar, sabendo deixar claros os justos limites. Conflitos entre casamento e trabalho também devem ser resolvidos com maturidade hoje.







LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz fortes impulsos de expansão, mas que são desafiados por detalhes e limites da vida prática. Sua visão está grandiosa e você enxerga o futuro com leveza e possibilidades. Mas é preciso lembrar que toda visão grande carece de ser construída um passo de cada vez. Saiba se lapidar e amadurecer para viver planos concretos e um senso de fé realizadora e realista.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe instiga a melhorar a si mesmo pelo entendimento emocional. O Sol lhe clareia as profundezas emocionais, o que esbarra hoje em limitações que você pode ter imposto a si mesmo. Lembre-se de sua grandeza e generosidade emocional, saindo de ressentimentos e limitações na sua expressão afetiva. Clareza em relação a desafios nos romances, na expressão criativa e/ou com os filhos.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe desafia no lidar com as emoções nas parcerias. Há grande clareza agora de como você vive o amor romântico, vida social e parcerias. Todavia, também é desafiado em suas emoções pessoais, carências, traumas passados e/ou questões do passado e familiares. Será preciso trabalhar a maturação em si mesmo para que isso se reflita em maior clareza e propósito nas relações. Limpe as emoções com maturidade para evita projeções inadequadas.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador ao Sol. Existe uma clareza de propósito em servir, buscar o mundo material, cuidar da saúde e rotina, todavia também pode haver limitações de pensamento neste sentido. Busque amadurecer e flexibilizar sua mente, buscando formas alternativas de cumprir suas obrigações no mundo material. Abra também sua cabeça para os conceitos de saúde e bem estar alternativos.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador ao Sol. Você é chamado agora a brilhar pela sua consciência e sendo quem você é, sendo flexível, leve, corajoso e despojado. Todavia, hoje pode se deparar com valores mais rígidos em si mesmo que desafiam esta expressão. Busque amadurecer a si mesmo e se permita ser fiel à própria essência, mesmo que precise sacrificar velhos valores que nada mais condizem com quem você é ou está se tornando.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz desafios de amadurecer a si mesmo a partir da integração emocional. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe amadurece, mas também lhe mostra possíveis posicionamentos e atitudes rígidos. Busque ter clareza e racionalidade sobre suas questões emocionais, fragilidades, questões passadas e familiares. Você está crescendo para além de tais estruturas, mas isso não deve lhe endurecer.

