Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua força para trabalhar e gerar valor a partir disso está em alta. Terá muita força para executar as tarefas do trabalho e do serviço doméstico. Foco em agir em prol daquilo que gosta de fazer. Também excelente para atividades físicas mais vigorosas. Sua força canalizada em serviço e produtividade será valiosa neste período.





Marte em Touro

Marte entra em Touro. Nossa motivação para agir ganha um tom mais pragmático e realista. Esse Marte só age se tiver a certeza que a conquista será algo de real valor. Ação mais pacífica no geral. Bom período para se manter firme em seus valores e agir de acordo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique