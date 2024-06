Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A entrada de Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz muito mais aguerrido, individual e assertivo. Estará mais firme em seus posicionamentos e no uso da ação pessoal. Os tempos não são exatamente da típica calmaria taurina com Marte e Urano transitando por aqui. Sair da zona de conforto pode trazer boas conquistas e resultados valorosos.





Marte em Touro

Marte entra em Touro. Nossa motivação para agir ganha um tom mais pragmático e realista. Esse Marte só age se tiver a certeza que a conquista será algo de real valor. Ação mais pacífica no geral. Bom período para se manter firme em seus valores e agir de acordo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique