Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe facilita clareza de questões emocionais profundas. Excelente para curar medos, traumas e emoções desafiadoras sob um tom leve e consciente. A sexualidade tende a se expressar mais claramente, mas de forma curiosa, leve e consciente do outro. Valores conjuntos podem ser o foco aqui, assim como heranças e esforços conjuntos.





Clareza na troca

Ocorre hoje uma conjunção de Sol e Vênus no signo de Gêmeos. O dia de hoje nos traz maior consciência de nosso senso de valor próprio e partilhado. Há uma forte motivação para se relacionar e trocar com os semelhantes de forma leve, divertida, clara e afetuosa, mas também com racionalidade. Excelente para estudos, conversas e toda forma de partilha.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique