Andressa Urach afirmou que está tentando engravidar do namorado e também ator pornô Lucas Matheus

Andressa Urach afirmou, nessa quinta-feira (23/5), que uma possível gravidez não interromperá a produção de seus conteúdos adultos. A modelo, que recentemente anunciou estar tentando engravidar, declarou que continuará trabalhando durante a gestação.

“Enquanto eu estiver grávida, vou continuar produzindo conteúdo solo e com o Lucas, pai do meu bebê”, disse Urach em um story no Instagram.

Ela mencionou, entretanto, que não fará colaborações com outros profissionais da indústria durante esse período. “Com outros criadores de conteúdo, não. Para preservar o neném”.

Andressa explicou que essa restrição se aplicará apenas durante a gravidez e o pós-parto imediato. “Depois que eu me recuperar, que passar a fase da quarentena, que eu estiver bem de novo com o meu corpo, aí sim. Aí a gente volta às ‘collabs’, aí eu volto a gravar com outros criadores de conteúdo”, completou.

A modelo é mãe de Arthur Urach, 19 anos, e Leon, 2 anos. Recentemente, Andressa revelou que está tentando engravidar de seu namorado, Lucas Matheus.