Inspirado na música que se tornou sinônimo de Portugal, o festival Fado em Cidades Históricas será realizado em Ouro Preto desta sexta-feira (24/5) a domingo (26/5), com programação voltada para tradições e arte dos países lusófonos.



Em cartaz na sede da Fundação de Artes de Ouro Preto (Faop) e no Largo da Igreja das Dores, todas as ações têm entrada franca, abrangendo arte e gastronomia.



Ana Moura, uma das fadistas mais conhecidas de Portugal, o musicólogo Rui Vieira Nery e a premiada chef Marlene Vieira estarão na cidade histórica, assim como as artistas Raquel Tavares e Marta Pereira da Costa. Show inédito contará com a violonista Samara Líbano.

Choro e samba

O festival vai destacar também a música brasileira, com representantes do chorinho e do samba. Clube do Choro de Belo Horizonte e a cravista carioca Rosana Lanzelotte confirmaram presença. A Orquestra Padre Simões, de Ouro Preto, faz concerto no domingo (26/5) ao lado da cantora angolana Jéssica Areias.



O festival pretende destacar as raízes do Brasil, fruto das influências lusitana, africana e dos povos originários. Connie Lopes, idealizadora do evento, diz que o objetivo é estreitar vínculos entre falantes da língua portuguesa.



“Este é um festival multicultural. A curadoria foi pensada para unir e fazer uma grande festa com essa união. O objetivo principal é trazer a lusofonia e o fado, um patrimônio histórico, para as cidades que também são patrimônio histórico”, afirma.

Novo olhar

De acordo com a curadora portuguesa, terão destaque interpretações especiais da música tradicional de seu país. “Novas cantoras trazem uma outra leitura do fado, com letras contemporâneas, danças e sons misturados com eletrônica e bateria. É bem diferente da formação original”, observa.



É o caso da lisboeta Raquel Tavares, que vai se apresentar sábado, às 19h30, na Praça do Alto das Dores. A cantora já passou uma temporada no país, quando gravou releituras de “O bêbado e a equilibrista” (João Bosco e Aldir Blanc), “Aquarela do Brasil” (Ary Barroso) e “Preciso me encontrar” (Cartola).

O repertório de Raquel une a tradição portuguesa a clássicos brasileiros, com acompanhamento de instrumentos lusitanos como guitarra portuguesa, viola de fado e baixo.



“Quero mostrar que a gente tem mais em comum do que possam imaginar. Este é o meu objetivo: criar cada vez mais comunhão entre as músicas dos dois países”, afirma Raquel Tavares.



“Tenho muito orgulho de, cada vez mais, poder levar ao Brasil a cultura portuguesa. A gente consome tanta música, tanta cultura brasileira em Portugal. Acho que está faltando um pouquinho de Portugal aqui”, comenta.



A agenda contará também com teatro de rua, contação de histórias e feira de quitutes, vinhos e artesanato, além de oficinas de culinária, azulejo e cerâmica.

FADO EM CIDADES HISTÓRICAS



Desta sexta-feira (24/5) a domingo (26/5), na sede da Faop (Praça Antônio Dias, 80) e no Alto das Dores (Largo da Igreja de Nossa Senhora das Dores), em Ouro Preto. Entrada franca. Programação completa: www.fadoemcidadeshistoricas.com.br