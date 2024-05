Ava Rocha diz que o show "Femme frame" retrata a relação dela com a música



Neste domingo (26/5), Inhotim recebe a segunda edição do projeto O Que É…?, com entrada franca. Trazendo questionamentos sobre as possibilidades de interpretação da palavra “rio”, a provocação tem o objetivo de estimular o público a experimentar tudo o que o museu tem a oferecer da arte à música e botânica.



A cantora Ava Rocha apresentará o show “Femme frame” às 16h, em frente aos famosos paredões coloridos criados pelo artista plástico Hélio Oiticica.



O repertório, uma “travessia” pelo trabalho da artista, percorrerá três discos dela: “Ava Patrya Indya Yracema”, “Trança” e “Nektar”. Também trará canções inéditas e releituras de clássicos da música latina. A cantora será acompanhada pelo pianista Chicão.



“É um show muito focado na minha trajetória de intérprete. Reúno canções que me atravessam”,explica Ava. A ideia é lançar em breve um disco baseado nessa ideia.



Performativo, o show se adapta a qualquer espaço, comenta a cantora. “'Femme frame' faz menção à ideia de montagem, de frame. É a montagem constante de um repertório longo, considerando o meu próprio repertório e o gigantesco repertório da música brasileira, latino-americana e universal. É um show em fluxo, porque experimenta, todo o tempo, novas possibilidades”, explica.

Cenário perfeito

Ava diz que sua proposta combina com Inhotim. “Minhas expectativas são as melhores possíveis. Não tem como dar errado, não tem como não ser potente estar no meio da relação entre natureza e arte”, observa.



Depois desta apresentação, a cantora torce pela oportunidade de trazer a Minas o show de “Nektar”, seu último álbum.

O projeto O Que É…? prevê seis encontros mensais, cujo mote são as urgências contemporâneas. Partindo desta pergunta, que sugere novos pontos de vista para o percurso, visitantes são convidados a percorrer caminhos do Inhotim.



Ancestralidade

A programação começa às 11h, em frente ao Tamboril. O canoeiro baiano Davi Nascimento e o filho vão falar sobre saberes ancestrais ligados ao rio. No final da conversa, o barco produzido em oficina por jovens de Brumadinho será instalado no lago, perto dali.



Às 14h, o contador de histórias senegalês Pape Babou Seck conversa com o público na Galeria Galpão, abordando tradições orais africanas que têm a “entidade rio” como conselheira.

As vagas para as rodas de conversa são limitadas. Inscrições devem ser feitas no local, por ordem de chegada.



Em tempo: como dia 26 é o último domingo do mês, a entrada para visitar Inhotim é gratuita, com retirada de ingressos pelo site Sympla.



“O QUE É…?”



Neste domingo (26/5), a partir das 11h, com Davi Nascimento, Pape Babou Seck e Ava Rocha. Inhotim (Rua B, 20, Brumadinho). O instituto vai funcionar das 9h30 às 17h30, com entrada franca. Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.