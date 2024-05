Foi a partir de uma caminhada pelo Centro de BH que a artista Fernanda Gontijo passou a criar as obras presentes na exposição “Num instante”, em cartaz a partir de quinta-feira (23/5), na GAL Galeria, no Sion. Com entrada gratuita, a mostra reúne 10 trabalhos da artista, incluindo pinturas, colagens, desenhos e instalação.



Fernanda lembra que a produção começou em 2022 com a observação do movimento urbano. “Gosto muito de caminhar e observar as coisas”, ressalta. Durante as andanças pela capital, a artista começou a fotografar as coisas que chamavam a atenção dela. Depois, percebeu pequenos objetos que eram abandonados nas ruas e passou a coletá-los.

“Primeiro, comecei pegando papéis, fotografias, cadernos com anotações e utilizando esses materiais nas colagens. Com o tempo, esse trabalho foi crescendo”, afirma sobre sua relação com os fragmentos que vão sendo abandonadas pelo caminho.



Detalhe de "A primeira palavra do corpo", obra de Fernanda Gontijo Reprodução



A partir de um trabalho criado dentro do ateliê de Fernanda, os objetos passam a fazer parte de telas e desenhos.



O resultado são obras que exploram diferentes dimensões, materialidades e texturas incorporando elementos do cotidiano e da paisagem urbana.



A exposição conta ainda com instalação criada ao longo dos dias em que Fernanda passou na galeria para montar a mostra. Ela decidiu adotar diferentes trajetos pelo bairro, observando a vizinhança e fazendo coletas. A partir daí, surgiu a instalação que reúne os fragmentos encontrados por ela neste novo território. Para a artista, o movimento é como um diálogo com o que está do lado de fora da galeria.

Rastros inspiram "Dança"

Outro destaque é a obra “Dança”, pintura de mais de um metro e meio de altura feita a partir dos rastros da artista deixados sobre um papel, por meio da folha de carbono colocada no chão.



“Quando retirei o papel carbono, vim com a tinta e fui agregando outras coisas no trabalho. Tem muito essa questão do movimento e do corpo”, explica. “Me interessa também pensar nessa coisa da dimensão, em como funcionam o trabalho em um tamanho bem pequeno que cabe nas mãos e o trabalho maior do que o meu próprio corpo”, comenta.

Fernanda Gontijo é formada em comunicação social, pós-graduada em processos criativos em palavra e imagem e em artes plásticas e contemporaneidade pela Escola Guignard (UEMG). Começou a se interessar pela arte por influência dos pais – que são designers gráficos – e da irmã, Juliana Gontijo, que também é artista visual.

Esta é a segunda exposição individual de Fernanda. Em 2002, ela exibiu a mostra “Vejo os meus próprios olhos”, também na GAL, e já expôs trabalhos no Café com Letras e na Galeria da Escola Guignard. “Num instante” permanece em exibição até 13 de julho.



“NUM INSTANTE”



Exposição de Fernanda Gontijo. Abertura na quinta-feira (23/5), a partir das 16h, na GAL Galeria (Rua Groenlândia, 50 – Sion). Em cartaz até 13 de julho. Visitação de terça a sexta-feira, das 14h às 18h30, e aos sábados, das 10h às 14h. Entrada gratuita.