Cena do filme 'O Sol Também É Uma Estrela'

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (22/5) exibe o filme "O Sol também é uma estrela" ("The Sun Is Also A Star"). A película norte-americana conta a história de uma estudante que não acredita em destino. Natasha Kingsley (Yara Shahidi) só acredita em coisas que a ciência pode provar.



Mas, ele, o destino apronta uma com ela. Natasha é salva de um atropelamento por Daniel Bae (Charles Melton). Daniel tenta provar que o encontro dos dois não foi pro acaso. A jovem, então, desafia Daniel a passar um dia com ela e fazê-la apaixonar-se por ele.

Tudo isso acontece às vésperas da família de Natasha ser deportada dos Esatdos Unidos para a Jamaica. O longa é baseado no livro homônimo de Nicola Yoon.



A Sessão da Tarde é exibida pela Globo, na TV aberta e pelo Globoplay. O filme tem início previsto às 15:25 desta quarta-feira (22/5).

Ficha-técnica



"O Sol também é uma estrela"

Título original The Sun Is Also A Star

Classe: Drama, Romance

Duração: 1h 40min

Direção: Ry Russo-Young | Roteiro Tracy Oliver

Elenco: Yara Shahidi, Charles Melton, John Leguizamo