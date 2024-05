O escritor, ilustrador e artista plástico Marcelo Xavier lança o livro infantil “A vila dos caracóis” neste sábado (18/5), n'Asa de Papel Café & Arte, no bairro Santa Efigênia. Em ritmo de festa, o evento comemora o aniversário do autor, que completa 75 anos amanhã, 19 de maio.



Mineiro de Ipanema, Marcelo publicou mais de 20 livros e recebeu duas vezes o Prêmio Jabuti. Sua marca registrada são as ilustrações tridimensionais feitas com massa de modelar, técnica que o artista desenvolve desde 1986, dando vida a personagens, animais e objetos.



No lançamento, além de bate-papo sobre o novo livro, haverá oficina de massinha e a participação do bloco carnavalesco Todo Mundo Cabe no Mundo. Idealizado por Marcelo em 2011, ele reúne pessoas com deficiência e carrega a bandeira do preconceito zero. As atividades começam às 10h30.

Marcelo Xavier com integrantes do bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, sucesso do carnaval de BH Instagram/Glaucia Galvão/reprodução



“O bloco tem a característica de ser totalmente inclusivo. Não é como outros blocos, que têm a inclusão como apêndice. É uma massa de pessoas antes excluídas e agora incluídas” explica o escritor.

De acordo com ele, o Todo Mundo utiliza o que o carnaval tem de melhor – a fantasia, o sonho, a imaginação, a alegria e a teatralização – para promover a inclusão.

Vitória pessoal

Lidando com a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) há mais de duas décadas, Marcelo considera a publicação de outro livro uma vitória pessoal, pois enfrenta perda motora progressiva. Embora haja tratamentos, ainda não há cura para a doença de origem genética.



Cadeirante, nos últimos tempos Xavier lida com problemas respiratórios e precisa utilizar aparelhos para se comunicar. A entrevista para o Estado de Minas foi realizada com o auxílio de Izabela Xavier, filha do escritor.



“A arte, para mim, é uma obsessão. Eu sou obcecado, conta Marcelo. “Quero usufruir tudo, sugar tudo o que posso dela e também dar o possível. Isso quebrou as barreiras e me possibilitou entrar em várias linguagens, segmentos e territórios artísticos, me dando total liberdade. A principal lição da arte, seu principal valor para a sociedade, é a liberdade”, afirma.



A filha é testemunha da jornada do escritor. “Não houve um único dia em que ele não bebesse dessa fonte”, comenta Izabela. “É uma lição enorme para todo mundo. Como filha, me sinto completa. Tenho a oportunidade de observar de perto o ritmo bonito de criação do Marcelo Xavier. De aprender com esse ritmo e com esse olhar diferente que ele tem sobre as coisas”, diz.

Chico Buarque e mochilas



Indicado para crianças a partir dos 8 anos e publicado pela editora belo-horizontina Lê, “A vila dos caracóis” aborda, com auxílio da fantasia, o tema da qualidade de vida para os pequenos. O autor se inspirou na canção “Roda viva”, de Chico Buarque, para falar sobre “a velocidade da vida, que é corrida, mesmo que a gente não queira correr”, nas palavras dele.



Ao observar as crianças, Marcelo teve a ideia de fazer dos caracóis protagonistas. “Comecei a prestar atenção em cada uma delas, que ia entrando e saindo das escolas. Pequenos caracóis com suas mochilas nas costas. Sempre fui um observador da cidade e dos movimentos urbanos. Depois veio minha atenção a esse ritmo acelerado das cidades, pensando também que a vida, de forma universal, é guiada pelo ritmo”, comenta.



Em seu canal no YouTube, Marcelo Xavier postou a série de vídeos “Uma história de cada livro”, na qual discute a história de cada título que lançou ao lado da outra filha, a terapeuta ocupacional Cecília.







“A VILA DOS CARACÓIS”



Lançamento do livro de Marcelo Xavier. Neste sábado (18/5), a partir das 10h30. Asa de Papel Café & Arte (Rua Piauí, 631, Santa Efigênia). Entrada franca.