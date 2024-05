“Voragem”, novo álbum do multiartista André Morais, “é um disco cheio de afeto, transbordando arte e generosidade”, como define o próprio cantor, compositor e ator. Com 10 faixas autorais, em parceria com Lucina, Socorro Lira, Milton Dornellas, Valéria Oliveira e Michel Costa, o projeto traz as participações especiais de Ney Matogrosso (“Cantar e sangrar”) e Fabiana Cozza (“Pátria”).



Esse é o terceiro trabalho de canções autorais do paraibano. “É um disco todo gravado ao vivo e em estúdio, e isso traz para ele uma sonoridade bem orgânica, acústica. Temos um quinteto tocando do início ao fim, com uma voz e quatro músicos paraibanos tocando piano, acordeom, baixo, violão, viola e percussão. O álbum tem uma pulsação diferente por causa de tudo que construímos ao gravá-lo ao vivo. Digo que o ritmo de cada canção é dado pelo coração de cada artista envolvido nesse trabalho e isso traz uma diferença emocional”, detalha Morais.



Sobre as parcerias e participações especiais nas 10 faixas do álbum, o compositor reitera a importância na música brasileira dos nomes que estão em “Voragem”. “Tem a Lucina, com uma obra e trajetória maravilhosas. Valéria Oliveira é uma cantora e compositora potiguar ligado ao samba, uma parceira importante, com a qual já compus 10 canções, inclusive gravei três delas nesse álbum. Além de Socorro Lira, importante compositora paraibana, e dos também paraibanos Milton Dornellas e Michel Costa.”





Referência e inspiração

Ele cita ainda as participações especialíssimas do “mestre” Ney Matogrosso e da paulistana Fabiana Cozza.

“Ney Matogrosso é referência e inspiração para mim, que também sou ator como ele. Essa dramaticidade, essa presença no palco dele é uma inspiração para mim”, diz.





O contato com Ney, segundo Morais, foi via Lucina, uma “ponte natural”. “Eles são muito próximos, inclusive Ney já gravou várias canções da dupla Luhli e Lucina, e é padrinho de um dos filhos dela.”



“Cantar e sangrar” (Lucina e André Morais), segundo o multiartista, caiu como uma luva na voz de Ney Matogrosso. “É um blues inédito, cheio de sensualidade, erótico... Fico emocionado ao ouvir a minha voz se entrelaçando com a dele e ouvi-lo cantando meus versos, é realmente algo para guardar na minha história para sempre.” O clipe da faixa já está rodando no YouTube, assim como os de “A lira nua” e “Canção pássara”.



André Morais conta que seu primeiro contato com a música foi através a palavra. “Como sou ator, achava que poderia trabalhar com música, mas descobri que poderia entrar nela por meio da poesia. Adoro quando tenho as parcerias, porque pego o universo da minha poesia e junto com a musicalidade dos meus parceiros, e isso ganha muita força. Já fiz melodias junto com parceiros, mas o meu foco principal é a palavra, são as letras, a escrita poética.”



Ele já compôs ao lado de Chico César, Carlos Lyra, Ná Ozzetti e Sueli Costa, entre outros. Já cantou e gravou com Elza Soares, Mônica Salmaso, Naná Vasconcelos e Tetê Espíndola. Atualmente, está em cartaz com o espetáculo “Memórias de terra e água”, inspirado na obra do escritor Mia Couto, e em fase de finalização do segundo longa-metragem, “Malaika”.



REPERTÓRIO

- “VORAGEM” (Valéria Oliveira e André Morais)



- “A TARDE ARDE” (Lucina e André Morais)



- “A LIRA NUA” (Valéria Oliveira e André Morais)



- “CANTAR E SANGRAR” (Lucina e André Morais) Participação de Ney Matogrosso



- “MARÉ ALTA” (Michel Costa e André Morais)



- “BRASA” (Socorro Lira e André Morais)



- “LEVE” (Milton Dornellas e André Morais)



- “CANÇÃO PÁSSARA” (Milton Dornelles e André Morais)



- “PÁTRIA” (Valéria Oliveira e André Morais) Participação de Fabiana Cozza



- “OCASO” (Lucina e André Morais)



“VORAGEM”



• Disco de André Morais

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais