RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rihanna e A$AP Rocky organizaram uma festa para celebrar os dois anos do filho mais velho RZA Athelston Mayers. O casal recebeu amigos e familiares em Nova York, Estados Unidos e deixou os convidados bem à vontade para registrarem o evento com fotos e vídeos, porém, um dos registros se tornou viral nas redes sociais.





Durante o Parabéns Para Você, Rihanna segurou o menino pelas pernas e ficou balançando de ponta-cabeça por alguns segundos. Na sequência, RZA Athelston Mayers voltou a ser segurado pela mamãe que sorri para ele, que parecia terse divertido com a brincadeira. Rihanna e A$AP Rock também são pais de Riot Rose.

Rihanna holding her child is going viral

pic.twitter.com/tmEbVW2m82 — Daily Loud (@DailyLoud) May 13, 2024





Nas redes sociais, os fãs dividiram opiniões sobre a atitude da intérprete de "Diamonds" e "Umbrella". Enquanto alguns a defenderam e levaram na esportiva a brincadeira, outros criticaram Rihanna alertando para o perigo do menino cair e se machucar gravemente.





"O menino estava gostando. Não vejo nada demais porque ela é mãe e sabe o que faz", comentou uma internauta. "Toda mãe sabe o que melhor para o filho. Gente chata", observou o segundo. "Não se pode dar mole com criança. Deveria ter mais cuidado", criticou um fã e o outro comentou: " A cara dela de sem paciência no começo, um amor de mãe". "Alguém perguntou para a criança se ela quer ficar assim, com o cérebro explodindo?", quis saber o terceiro.