A cantora americana Katy Perry causou confusão nessa segunda-feira (6/5) ao publicar fotos falsas geradas por Inteligência Artificial da sua suposta presença no Met Gala, em Nova York, uma manobra que enganou até a própria mãe.





"Não pude ir ao MET, tive que trabalhar", escreveu a cantora de "Firework" aos seus 207 milhões de seguidores no Instagram. Mas a mensagem estava acompanhada por duas fotos que pareciam mostrar Perry na famosa escadaria do Metropolitan Museum, que todos os anos recebe a noite mais famosa do mundo da moda e das celebridades. Numa foto, a cantora usava um enorme vestido floral, enquanto a segunda a mostrava com espartilho e anágua.

A localização das fotos era "Metaverso", mas muitos fãs online não perceberam que Perry não estava realmente presente. A imagem enganou até a mãe da cantora. Perry compartilhou uma mensagem que sua mãe escreveu: "Eu não sabia que você ia ao Met".

Perry respondeu: "ha ha mãe, a IA também enganou você, CUIDADO!". Durante a noite, surgiram outras fotos falsas de celebridades como Rihanna e Selena Gomez.