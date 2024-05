Após ter que lidar com a revolta dos gaúchos, que estão contra a cobertura da Globo às enchentes no Rio Grande do Sul, William Bonner resolveu tomar uma atitude. Assim, o apresentador do Jornal Nacional, que foi hostilizado quando trabalhava em Porto Alegre, resolveu sair da “zona de conflito” e se isolar em um navio da Marinha.

William Bonner seguiu apresentando o telejornal a bordo da embarcação, para evitar novos episódios como o que enfrentou e visando maior segurança. Contudo, além do jornalista, outras equipes da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, também foram alvos de ataques de moradores do RS, que estão revoltados com a emissora.

Depois das críticas da população, William Bonner decide fazer reportagens mais “isolado”: pic.twitter.com/l3uL1BoIml — Guilherme Kilter (@guikilter) May 11, 2024

Conservadora, boa parte da população do RS repudia posicionamentos políticos da TV Globo. Além disso, os moradores locais ficaram indignados com o fato de a emissora ter priorizado a transmissão do show da Madonna no Rio de Janeiro, para só então investir em uma cobertura mais ampla da tragédia que acomete o estado neste momento.

Para se ter uma ideia, um repórter da emissora chegou a ser expulso de um abrigo reservado para receber animais resgatados, após entrar no ar ao vivo para mostrar o local e entrevistar um dos voluntários. Durante a transmissão, muitos voluntários começaram a gritar “Globo lixo” e ainda mostraram o dedo médio para a câmera. Após a transmissão ter sido interrompida, o jornalista teve que se retirar do local.

Globo envia seguranças a Porto Alegre

Segundo o site Notícias da TV, os episódios envolvendo os constantes ataques contra equipes da Globo fizeram a emissora recalcular a rota da cobertura da tragédia provocada pelas enchentes. De acordo com as informações, a orientação da emissora é evitar ao máximo a exposição aos riscos de invasões das transmissões.

Entretanto, já sabendo dos riscos, a TV Globo chegou a enviar seguranças ao local para proteger algumas equipes. No ataque a William Bonner, por exemplo, haviam seguranças de plantão, que não permitiram o morador em questão se aproximar muito do apresentador. Além disso, o clima só não ficou pior porque Bonner evitou rebater os ataques, embora tenha ficado visivelmente desconfortável e constrangido com toda aquela situação.