O velório do compositor, cantor e escritor Téo Azevedo foi marcado por várias homenagens ao artista, na tarde deste sábado (11/05), no Memorial da Santa Casa de Montes Claros, no Norte de Minas.

Considerado uma das maiores expressões da cultura popular brasileira, Téo Azevedo morreu, aos 80 anos, na madrugada deste sábado, no Hospital Dilson Godinho, onde estava internado, com o quadro de encefalite (inflamação no cérebro). Ele registrou um recorde na musica brasileira, com mais de 2,5 mil canções gravadas. Também alcançou cerca de 3 mil trabalhos realizados, em torno de 1 mil histórias de cordel escritas e 12 livros lançados.

O velório no Memorial da Santa Casa contou com a participação de músicos, poetas, compositores e integrantes do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros e as presenças do prefeito da cidade, Humberto Souto, e outras autoridades.

A dupla de música regional Nilo Rocha e Denildo prestou homenagem a Téo Azevedo com uma apresentação no velório, acompanhada de outros músicos. Eles cantaram a música Ave de arribação, cujo refrão diz: “Morena cor de canela/Ave de arribação/deixa esse corpo morena/ E assenta em meu coração”. O compositor Pedro Boi, um dos autores da letra, do antigo grupo Agreste, também marcou presença na adeus a Téo.

Defensor da música de raiz, Téo Azevedo levou centenas de cantores regionais para gravar discos em estúdios em São Paulo. Em São Paulo, ele também comandou programas de rádio, voltados para a valorização dos talentos da cultura popular.

Depois do velório, o corpo do compositor foi levado para distrito de Alto Belo, município de Bocaiuva (na mesma região), terra do artista, onde será sepultado ás 16 horas deste domingo (12/05), no Memorial Téo Azevedo.