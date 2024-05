A exposição inédita “Blow up: Um sopro de diversão” chega a Belo Horizonte nesta sexta (10/5), no recém-inaugurado BH Centro de Eventos, no Belvedere. O espaço recebe cerca de 300 obras de arte infláveis, divididas entre 15 módulos temáticos e lúdicos, até 11 de agosto.

O trajeto conecta os visitantes à criatividade e interatividade dos espaços “Jornadas das cores”, “Jardim encantado” e “Passeio cósmico”, e convida a uma viagem por um labirinto de espelhos, com luzes e tentáculos, em um universo fantasioso composto de cogumelos, flores, coelhos gigantes e criaturas divertidas.





Projeções, bolas que mudam de cor ao serem tocadas, ouriços coloridos, pula-pula, balanços e piscina de bolinha completam a experiência, que simula uma jornada de sonhos, com planetas e serpentes gigantes.

A capacidade máxima é de 200 pessoas por sessão, que acontece a cada 30 minutos, com duração de aproximadamente 1 hora. Os visitantes poderão tocar, sentir e até mesmo entrar nas obras.





“Blow up: Um sopro de diversão” já atraiu cerca de 300 mil pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A ideia principal é que quem passar por lá deixe a realidade de lado para se tornar parte integrante das instalações.

Com um ambiente propício para as crianças, o espaço recebe todas as idades durante o passeio. Confira os valores:

. Dias de semana: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

. Pacotes dias de semana: 3 ingressos: R$ 120; 4 ingressos: R$ 140; e 5 ingressos: R$ 160

.Fins de semana: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

. Pacotes fins de semana e feriados: 3 ingressos: R$ 160; 4 ingressos: R$ 190; e 5 ingressos: R$ 220

“BLOW UP: UM SOPRO DE DIVERSÃO”

A partir desta sexta (10/5), até 11/8, no BH Centro de Eventos (Só Marcas BH Outlet, BR 356, 7.515 – Belvedere). Informações: www.blowupbrasil.com.br. Ingressos devem ser adquiridos pela plataforma Eventim.