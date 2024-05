Palestra da filósofa e professora Maria de Lourdes Caldas Gouveia está entre as atividades da IDEA neste sábado

Após terminar seus doutorados, a pesquisadora Maria Inês Marreco tinha o sonho de abrir uma editora que viabilizasse a publicação de teses e dissertações por um valor acessível aos estudantes que concluíssem seus mestrados e doutorados. À procura de um lugar que servisse de sede para o projeto, ela se deparou com uma casa de 1910, na Rua Bernardo Guimarães. Localizado no Funcionários, o imóvel já foi residência do escritor Cyro dos Anjos e é tombado pela Prefeitura de Belo Horizonte.



Ela se encantou pela casa. No entanto, o tamanho do imóvel foi responsável por mudar – de forma positiva – seus planos. “Como a casa era grande demais para o meu objetivo de ter apenas uma editora, eu criei a IDEA Casa de Cultura, que poderia abrigar outras iniciativas. Hoje, oferecemos palestras, cursos de filosofia, pintura, literatura, música e muito mais”, conta Maria Inês.



Tchaikovsky

Neste ano, o centro cultural completa 9 anos de atividade. Para celebrar a data, neste sábado (11/5), a IDEA realiza uma série de apresentações gratuitas, para adultos e crianças. A primeira atração, “Casinha IDEA: Tchaikovsky para crianças”, ocorre às 10h. A pianista israelense Shira Ouziel e o contrabaixista Alberto Fernandes serão os responsáveis por guiar crianças e adultos em uma narrativa musical que mistura fantasia e brincadeira.



“Nossas aulas de música são ministradas por excelentes professores que visam não só proporcionar o conhecimento das canções, mas também a criação por trás de cada obra. É o exemplo do curso dado pelo professor Alexandre Braga, que integra a Filarmônica de Minas Gerais”, diz Maria Inês.



Em seguida, às 15h, acontece a abertura da exposição “IDEA novos talentos”, com o tema “Arte para compor horizontes”. As obras de Áquila Faria, Tati Coral, Vinícius Araújo, Izabella Amora, Urso, Ian Abreu e Francesa Fruet dialogam com o meio ambiente, sendo utilizados apenas materiais retirados da natureza para a criação dos trabalhos. “A exposição também é uma forma de abrir espaço para artistas jovens e iniciantes que nunca expuseram suas obras”, afirma a diretora.



Chiquinha Gonzaga

Às 17h, a filósofa e professora Maria de Lourdes Caldas Gouveia realizará palestra sobre a importância da IDEA para o cenário artístico e cultural da capital mineira, se voltando também para a maneira como a arte se entrelaça e é moldada pelo espaço urbano. “Maria Gouveia é uma estudiosa da cidade de Belo Horizonte. Tem livros publicados sobre a Praça da Liberdade, a Lagoinha, o Cemitério do Bonfim e outros. O próximo será sobre casas tombadas de BH. Como a casa Bernardo Guimarães é um patrimônio tombado, a professora fará um comentário rico sobre a construção.”



A atração que encerra o dia, às 20h, é o concerto apresentado por Alberto Fernandes (contrabaixo e viola da gamba), Alexandre Braga (flauta), Emília Carneiro (clarineta) e Evan Megaro (piano). No repertório, canções de Claude Bolling, Carlos Gardel, Chiquinha Gonzaga e Debussy, entre outros.

SÁBADO CULTURAL: IDEA 9 ANOS

Neste sábado (11/5), na IDEA Casa de Cultura, Belo Horizonte (Rua Bernardo Guimarães, 1.200 – Funcionários). Programação completa em https://www.ideacultura.com.br/. Entrada gratuita.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro