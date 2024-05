Em seu primeiro Met Gala, a cantora Tyla deu o que falar por conta do seu look. Com um vestido justo que imitava areia, a ganhadora do Grammy de Melhor Performance de Música Africana em 2024 precisou ser carregada para subir as escadas do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (6/5).



A dona do hit Water "flutuou" pelas escadas com a ajuda da equipe, que levantou seu vestido para que não arrastasse no chão. Tyla manteve a pose enquanto era carregada.

Seguindo o tema da edição, “O jardim da moda”, Tyla vestiu uma peça assinada por Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain. O vestido representava a areia do tempo. O look ainda contou com uma ampulheta e maquiagem que imita marcas de areia no corpo.

O HOMEM PEGANDO A TYLA PQ ELA NÃO CONSEGUE SUBIR AS ESCADAS KKKKKKKKKKKKKKK #MetGala2024 #TylaAtTheMetGalapic.twitter.com/6abC9yD2V1 — B I A ???? ???? (@satunits) May 6, 2024

Os convidados e o tema do Met Gala são decididos pela editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, inspirada na mostra “Belas Adormecidas: Redespertando a Moda”, promovida pelo Costume Institute do MET. A temática se refere às peças do acervo que que não podem ser expostas devido à sua fragilidade.

Neste ano, a cerimônia teve Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny e Cris Hemsworth como anfitriões. O Met Gala é conhecido por reunir looks excêntricos, que muitas vezes fogem do clássico de um tapete vermelho.