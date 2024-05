A cantora Madonna fez uma doação milionária para o Rio Grande do Sul. O estado é afetado por enchentes que causaram 83 mortes. Segundo o colunista Erlan Bastos, do site Em Off, a rainha do pop doou o valor de R$ 10 milhões e fez questão de mantar a ação em segredo.

Madonna esteve no Brasil para o encerramento da The Celebration Tour, que celebrou os 40 anos de carreira da artista. No sábado (4/5), ela atraiu 1,6 milhão de pessoas à Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Polêmica

O show de Madonna foi alvo de críticas e desinformação por parte de algumas pessoas nas redes sociais, que ligaram o show da rainha do pop à tragédia no Rio Grande do Sul. Houve a circulação de afirmações de que o dinheiro do governo federal estaria sendo utilizado no show e não no combate aos efeitos das enchentes.

O ministro da comunicação Social do governo federal, Paulo Pimenta, afirmou, no sábado (5/5), que a vinda da rainha do pop para o Brasil foi financiada pelo banco Itaú, Heineken e com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e do governo do Rio.

"O show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heineken, com apoio da prefeitura do Rio e do governo do estado, gerando um enorme movimento positivo, mas as pessoas disseminam uma mentira de que foi financiado com a Lei Rouanet, com o dinheiro do governo federal, o dinheiro que poderia estar sendo investido no Rio Grande do Sul. Isso é mentira", disse Paulo.

Morte e destruição

Além das 83 mortes, 276 ficaram feridas e outras 111 estão desaparecidas no Rio Grande do Sul. Até o momento, 345 municípios estão afetados pelas enchentes e 19.368 pessoas estão em abrigos, além de 121.957 desalojados. No total, 850.422 cidadãos do estado foram afetados.