Além de hits, Madonna coleciona controvérsias ao longo das suas quatro décadas de carreira na música.

Voz ativa em pautas como liberdade sexual feminina, a diva pop não se incomoda com críticas e fala abertamente a respeito dos tópicos que acredita.

Reprimendas da Igreja Católica, performances reveladoras e conflitos com outros artistas são algumas das polêmicas em que a rainha da música pop já esteve envolvida.

Embate com a Igreja Católica



Apesar de ter sido criada em família católica, Madonna coleciona embates com a instituição religiosa.



Em 1989, a cantora lançou o videoclipe "Like a prayer”, single que dá nome ao seu quarto álbum de estúdio. Na produção, Madonna beija um ator negro que representava Jesus Cristo e dança diante de crucifixos em chamas.

As cruzes queimadas, no entanto, faziam crítica ao grupo racista Ku Klux Klan, que tinha a cruz como um de seus símbolos.

Já em 2006, durante a turnê “Confessions”, a cantora simulou a própria crucificação enquanto cantava “Live to tell” e usava uma coroa de espinhos. O então papa, Bento XVI, chegou a pedir que a cantora fosse excomungada por blasfêmia.

Performance íntima

Ao longo da carreira, Madonna defendeu abertamente a liberdade sexual feminina. Uma de suas performances, contudo, gerou polêmica e fez com que a polícia canadense ameaçasse prender a cantora.

Em 1991, durante a turnê “Blonde Ambition”, em Toronto, Canadá, a diva pop simulou um ato de masturbação ao som de "Like a virgin". Ela já tinha sido avisada sobre a ameaça da polícia, que sabia sobre o ato da turnê, mas disse que não mudaria a programação do show. No fim, a repressão não passou de blefe das autoridades.

A apresentação, entretanto, gerou tanta repercussão que o papa João Paulo II pediu aos fiéis que boicotassem o show da artista na Itália.

Fotografias eróticas

Em 1991, Madonna chocou mais uma vez ao lançar o livro “Sex”, obra que reunia fotografias eróticas da cantora. Nos registros feitos pelo fotógrafo Steven Meisel, cenários como saunas gays, praias e clubes de sadomasoquismo foram explorados. Por meio das fotografias, Madonna colocava em foco desejos e fantasias sexuais femininas.

No final da década de 80, devido à epidemia da AIDS, o tema “sexo” era pouco abordado pelo medo que a doença provocou na sociedade. Madonna, no entanto, não concordava com a maneira com que as práticas sexuais eram vistas, sendo frequentemente caracterizadas como sujas e proibidas.



Não foram poucas as tentativas de informar seu público sobre a doença e desmistificar os estigmas em torno do sexo: seu álbum, “Like a prayer”, vinha com um encarte que reunia fatos sobre a AIDS e a cantora falava abertamente sobre o uso de camisinhas em seus shows.

Madonna vs. Elton John

A rivalidade entre Madonna e Elton John se estendeu por décadas.

A desavença ficou mais clara para o público em 2004, quando, durante a premiação “Q Awards”, Elton foi ao palco receber o troféu de compositor clássico e mostrou indignação por Madonna ter recebido o prêmio de melhor artista ao vivo.

“Desde quando usar playback é ao vivo?”, ele disse após seu discurso de agradecimento.



O desentendimento, contudo, parece finalmente ter sido resolvido.

Em outubro do ano passado, Elton John parabenizou Madonna por sua performance de “Live to tell”, da Celebration Tour. Durante a apresentação, a cantora homenageia amigos e pessoas anônimas que morreram em decorrência da AIDS.

A performance deve ser mantida no show gratuito que a cantora realiza neste sábado (4/5), em Copacabana.