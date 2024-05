Sabrina Carpenter alcançou primeiro lugar do top 50 global do Spotify, com

Com quase 10 milhões de reproduções, a música ‘Espresso’, de Sabrina Carpenter, ocupa a primeira posição do Top 50 do Spotify. Essa é a primeira vez que a cantora realiza o feito. A música é o primeiro single do álbum homônimo, lançado no último dia 12 de abril. Sabrina tem alcançado um status no mundo pop, principalmente após sua participação na The Eras Tour, de Taylor Swift, em 2023.

Nascida em 1999, a loira norte-americana começou a carreira ainda na infância. Aos 10 anos, ela começou a postar vídeos na internet cantando, No mesmo ano, ela participou de um reality feito pela atriz e cantora Miley Cyrus, ficando em terceiro no lugar da atração, chamada "The next Miley Cyrus project".

Em 2011, Sabrina fez sua estreia como atriz, interpretando uma jovem que foi violentada na série “Lei e ordem: unidade de vítimas especiais”, da NBC. Dois anos depois, ela entrou para o elenco da série “The goodwin games”, integrando o filme “Amaldiçoado” logo em seguida. No longa, ela contracenou com Daniel Radcliffe, conhecido pela saga “Harry Potter”.

Também em 2013, Carpenter foi contratada pela Disney, onde deu voz à personagem principal da série animada “Princesinha Sofia”. No canal, ela teve a oportunidade de coestrelar a série teen “Garota conhece o mundo”, com três temporadas. Antes de sair do canal, a atriz lançou um filme intitulado “Uma aventura de babás”.

Depois do sucesso com a série para jovens no canal da Disney, Carpenter seguiu com sua carreira de cantora, lançando singles, EPs e álbuns. Sem deixar de lado a atuação, ela integrou o elenco de vários filmes adolescentes, incluindo “Crush à altura”, “O ódio que você semeia” e “Dançarina imperfeita”.

Além de “Espresso”, Sabrina lançou outros cinco álbuns: “Eyes wide open”, de 2015; “EVOLution”, de 2016; “Singular: Act I”, de 2018; “Singular: Act II”, de 2019; e “Emails I Can't Send”, de 2022. No entanto, a cantora alcançou maior fama a partir de 2021, quando seu nome foi colocado em algumas polêmicas.



Triângulo amoroso



Em meio à pandemia de Covid-19, o mundo conheceu um novo fenômeno: Olívia Rodrigo. A jovem cantora, que estrelava “High school musical: a série”, fez sucesso com a música “Drivers licence”. Aos 17 anos, a morena cantava sobre as dores de um término, amargando o novo namoro do ex com uma loira mais velha.

A música foi logo associada a Joshua Bassett, co-protagonista da série com Olivia e ex-parceiro de Rodrigo fora das telas. Sabrina Carpenter foi apontada como pivô da separação, já que ela era loira, mais velha e começou a namorar Bassett logo após Olivia. Na época, a loira foi alvo de haters e teve sua fama de “vadia” explorada pelos críticos. O xingamento foi utilizado pela cantora, que reverteu o hate em suas músicas do álbum “Emails I can’t send”.

Com o sucesso, ela foi convidada por Taylor Swift para abrir os shows da The Eras Tour. Um vídeo de um cover seu de música da cantora de “Shake it off” abriu o show que ela fez antes da estrela de 34 anos subir ao palco. Além das apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo, em novembro, Sabrina Carpenter se apresentou outras vezes no Brasil.

Em 2017, ela abriu os shows de Ariana Grande, e depois fez uma apresentação em 2019 para promover o álbum "Singular act 1". Meses antes da vinda de Taylor, em maio de 2023, ela foi uma das atrações do festival MITA, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Mais recentemente, Sabrina se envolveu em outra polêmica. Em dezembro de 2023, ela lançou o clipe “Feather”, no qual aparece dançando sensualmente em uma igreja ornamentada com caixões coloridos e a frase “RIP bitch” (descanse em paz, puta - em tradução livre).

O padre responsável pela paróquia foi destituído das suas funções administrativas. Após a repercussão, a jovem explicou que teve sim a aprovação antecipada do pároco, acrescentando que “Jesus was a carpenter” (Jesus era carpinteiro, em inglês), fazendo uma referência ao próprio sobrenome.