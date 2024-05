O cientista político e matemático Michael Heinrich, referência na obra de Karl Marx e professor da Universidade de Ciências Aplicadas de Berlim, na Alemanha, faz palestra e lança o livro “Introdução a ‘O capital' de Karl Marx” (Boitempo), nesta terça-feira (30/4), a partir das 18h, no auditório Francisco Luiz da Faculdade de Direito da UFMG (Av. João Pinheiro, 100 – Centro).

Na quinta-feira (2/5), às 14h30, Heinrich apresentará o seminário Reading Marx materialistically: A critical presentation of his methodological writings (Introduction of 1857 and Postface to the second German edition of “Capital”), promovido pela Boitempo e pelo Programa de Pós-graduação em Economia, no auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas, no câmpus Pampulha (Av. Pres. Antônio Carlos, 6.627 – Pampulha). As apresentações ocorrerão em inglês.

Um dos maiores estudiosos da obra de Marx no mundo, Heinrich se dedica atualmente à biografia do teórico alemão em quatro volumes – o primeiro, “Karl Marx e o nascimento da sociedade moderna”, foi publicado em 2018.

No prefácio para a edição brasileira de “Introdução a 'O capital' de Karl Marx”, o cientista político alerta para os riscos da leitura reducionista. “Os três livros de 'O capital' formam uma unidade; apropriar-se somente do livro 1 não é apenas incompleto, mas também pode levar a mal-entendidos”, adverte.

Heinrich já esteve na UFMG em 2017, quando apresentou uma das conferências comemorativas dos 90 anos da universidade. Na ocasião, enfatizou a atemporalidade da obra de Marx, que completava 150 anos, e afirmou que “'O capital' ainda é uma chave para se compreender o funcionamento da sociedade, porque não aborda somente o capitalismo da época em que foi publicado, mas apresenta estruturas e dinâmicas básicas do sistema que persistem nos dias atuais”. Karl Marx nasceu em 5 de maio.